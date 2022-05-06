МОН і ЮНІСЕФ відкривають безкоштовні онлайн-групи підтримки для педагогів
МОН і ЮНІСЕФ відкривають групи підтримки освітян у проєкті "Поруч", де вони зможуть поспілкуватися з колегами та психологами
Про це повідомило МОН у телеграмі.
"У проєкті психологічної підтримки "Поруч", створеному Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з МОН, відкривається новий напрям - групи підтримки для освітян. До участі запрошуються вчителі, які під час війни відчувають потребу у спілкуванні з колегами та фахівцями-психологами", - пояснили в міністерстві.
Зустрічі безкоштовні. Вони триватимуть 60 хвилин і проходитимуть у Zoom двічі на тиждень упродовж місяця. У групі працюватимуть до 10 учасників і ведучий-психолог. Щоб долучитися, потрібно заповнити форму. Час проведення зустрічі узгоджувать із кожним педагогом окремо.
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