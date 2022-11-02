МОН має запровадити нову модель навчання, яка не вимагає від українських дітей за кордоном складання всіх предметів за програмою України, - Гриневич
Ексголова МОН Лілія Гриневич заявила, що потрібна нова модель навчання, щоб діти, які вчаться за кордоном, складали в Україні лише україноцентричні предмети
Про це вона заявила в етері Еспресо.
За словами ексміністерки, нові реалії в Україні вимагають нових моделей навчання, а МОН застосовує те, що було актуально в мирний час. Зокрема, є діти, які перебувають і навчаються за кордоном, а також вимушені складати атестацію з усіх предметів в українських школах. Унаслідок цього вони отримують подвійне навантаження.
Лілія Гриневич зазначила, що українська система освіти має бути інтегрована в європейський освітній простір. Зокрема, є предмети, які можна співставити в українській і іноземних програмах: математика, фізика, точні науки. Ексміністерка вважає, що в українських школах їх можна перезарахувати дітям і дати надолужити академічну різницю в програмах.
"І МОН мало б передусім сконцентруватися на розробці дуже якісних дистанційних курсів за україноцентричними предметами. Або дати можливість школам, щоб саме цих дітей навчали й вони потім атестувалися саме із цих предметів, а з інших можна перезарахувати результат", - зауважила вона.
Колишня очільниця МОН додала, що принаймні в країнах, де найбільше українських дітей, потрібно звірити програми. На її думку, це також дасть змогу зрозуміти, що краще в Україні, а що можна перейняти з-за кордону.
"Обов'язково має бути запроваджена нова модель, яка не потребує складання повністю всіх предметів за українською програмою", - наголосила Лілія Гриневич.
- З 1 вересня українським школам необхідно розробити варіанти компенсацій прогалин у знаннях учнів, які вони отримали через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
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- Школярів, які нині навчаються за кордоном, після повернення до України переведуть до наступного класу за пред'явленням іноземних документів.
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