Про це вона заявила в етері Еспресо.

За словами ексміністерки, нові реалії в Україні вимагають нових моделей навчання, а МОН застосовує те, що було актуально в мирний час. Зокрема, є діти, які перебувають і навчаються за кордоном, а також вимушені складати атестацію з усіх предметів в українських школах. Унаслідок цього вони отримують подвійне навантаження.

Лілія Гриневич зазначила, що українська система освіти має бути інтегрована в європейський освітній простір. Зокрема, є предмети, які можна співставити в українській і іноземних програмах: математика, фізика, точні науки. Ексміністерка вважає, що в українських школах їх можна перезарахувати дітям і дати надолужити академічну різницю в програмах.

"І МОН мало б передусім сконцентруватися на розробці дуже якісних дистанційних курсів за україноцентричними предметами. Або дати можливість школам, щоб саме цих дітей навчали й вони потім атестувалися саме із цих предметів, а з інших можна перезарахувати результат", - зауважила вона.

Колишня очільниця МОН додала, що принаймні в країнах, де найбільше українських дітей, потрібно звірити програми. На її думку, це також дасть змогу зрозуміти, що краще в Україні, а що можна перейняти з-за кордону.

"Обов'язково має бути запроваджена нова модель, яка не потребує складання повністю всіх предметів за українською програмою", - наголосила Лілія Гриневич.

З 1 вересня українським школам необхідно розробити варіанти компенсацій прогалин у знаннях учнів, які вони отримали через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Станом на 5 вересня понад 492 077 українських школярів були за кордоном, від березня додому повернулися понад 170 тис. учнів.

Школярів, які нині навчаються за кордоном, після повернення до України переведуть до наступного класу за пред'явленням іноземних документів.

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