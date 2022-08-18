МОН запропонувало чотири форми освітнього процесу під час війни
Міністерство освіти і науки України на відкритті Міжнародної серпневої педагогічної науково-практичної конференції "Освіта, освітяни - незламні у війні" представило чотири моделі навчання у школах в умовах повномасштабного вторгнення Росії
Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час прямої трансляції на ютуб-каналі Міністерства освіти і науки України.
В основу моделей навчання покладено чотири можливі місця перебування учасників освітнього процесу:
- школярі перебувають або повернулися на території, що істотно віддалені від зони бойових дій;
- учні є внутрішньо переміщеними особами;
- школярі перебувають у зоні проведення бойових дій або ж на тимчасово окупованих територіях;
- учні тимчасово перебувають поза Україною.
Для тих, хто перебуває на безпечних територіях України, чиє місцепроживання не змінилося, та тих, хто є внутрішньо переміщеними особами, пропонують такі форми навчання:
- очна;
- дистанційна;
- сімейна (домашня);
- змішана;
- екстернат.
Для учнів, які перебувають за кордоном, запропонували очну форму навчання за місцем перебування, а також:
- дистанційну;
- сімейну (домашню);
- змішану;
- екстернат.
Для тих школярів, що перебувають у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, запропонована дистанційна форма навчання або екстернат за дистанційною формою. Також розглядати можна сімейну (домашню) форму та звичайний екстернат.
- 3 липня міністр освіти та науки Сергій Шкарлет розповів, як навчатимуться в закладах, де немає місць в укриттях.
- 17 серпня стало відомо, що до очного навчання в період повномасштабної війни готовий лише 41% закладів.
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