МОН запропонувало чотири форми освітнього процесу під час війни

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час прямої трансляції на ютуб-каналі Міністерства освіти і науки України.

В основу моделей навчання покладено чотири можливі місця перебування учасників освітнього процесу:

школярі перебувають або повернулися на території, що істотно віддалені від зони бойових дій;

учні є внутрішньо переміщеними особами;

школярі перебувають у зоні проведення бойових дій або ж на тимчасово окупованих територіях;

учні тимчасово перебувають поза Україною.

Для тих, хто перебуває на безпечних територіях України, чиє місцепроживання не змінилося, та тих, хто є внутрішньо переміщеними особами, пропонують такі форми навчання:

очна;

дистанційна;

сімейна (домашня);

змішана;

екстернат.

Для учнів, які перебувають за кордоном, запропонували очну форму навчання за місцем перебування, а також:

дистанційну;

сімейну (домашню);

змішану;

екстернат.

Для тих школярів, що перебувають у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, запропонована дистанційна форма навчання або екстернат за дистанційною формою. Також розглядати можна сімейну (домашню) форму та звичайний екстернат.

3 липня міністр освіти та науки Сергій Шкарлет розповів, як навчатимуться в закладах, де немає місць в укриттях.

17 серпня стало відомо, що до очного навчання в період повномасштабної війни готовий лише 41% закладів.

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