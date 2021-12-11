Монастирський відсторонив від посади свого заступника, який погрожував поліцейським на блокпосту в Краматорську

Про це Монастирський повідомив у facebook.

За його словами, на період дисциплінарного провадження Олександра Гогілашвілі буде усунено від виконання обов'язків.

"Через події на блокпосту в Донецькій області за участю заступника міністра Олександра Гогілашвілі мною ініційовано перед прем’єр-міністром України та урядом питання про проведення дисциплінарного провадження в ході якого мають бути встановлені всі обставини та зроблені висновки. На період дисциплінарного провадження пропонуватиму уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади для чого підписав відповідне подання до Кабінету міністрів України", - написав Монастирський.

Олександр Гогілашвілі влаштував скандал з поліцейськими на блокпосту в Краматорську. Чиновник на авто прямував в зону операції Об'єднаних сил.

Канал "Остання крапля", опублікував в YouTube відео, на якому зафіксовано зухвалу поведінку чиновника.

При в'їзді в Донецьку область поліція зупинила автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Гогілашвілі через це розлютився і почав погрожувати працівникам поліції, ображати їх та лізти в бійку.



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