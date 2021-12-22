Монастирський: водія "слуги" Галушка оштрафували і позбавили водійських прав на рік, для нардепа не знайшли статті в законі за образи поліцейських

Про це Монастирський написав у Facebook.



"Інформую, що водій народного депутата, який став сьогодні відомий на всю країну не з кращої сторони через манеру спілкування з поліцейським, притягнутий до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу про адмінпорушення за відмову пройти освідування", - зазначив міністр.



Печерський районний суд Києва позбавив водія права керування на 1 рік та призначив йому штраф у розмірі 10 200 тис. грн.



Водночас Монастирський наголосив, що в Україні досі неможливо притягнути людину до відповідальності за образу поліцейських.



"У Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект № 5050-1, який пропонує запровадити відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн. Сподіваюсь, народні депутати ухвалять цей законопроект і захистять право поліцейських на повагу у випадках, коли їх дії захищає Закон", - написав очільник МВС.







Нагадаємо, в мережі з'явилося зняте в грудні 2020 року відео, на якому нардеп-"слуга" Микола Галушко ображає патрульних за зупинку його авто: вживає щодо поліцейських нецензурну лайку та називає їх дебілами і наркоманами.

Речниця парламентської фракції партії "Слуга Народу" Юлія Палійчук назвала публікацію відео, на якому нардеп-"слуга" Микола Галушко ображає поліцейських, помстою з боку ексміністра Арсена Авакова за голосування щодо його відставки.

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