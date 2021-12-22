Монастирський: водія "слуги" Галушка оштрафували і позбавили водійських прав на рік, для нардепа не знайшли статті в законі за образи поліцейських
У середу, 22 грудня, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що до адміністративної відповідальності притягнули водія "слуги" Миколи Галушка, після того як їхнє авто зупинили і нардеп образив поліцейських
Про це Монастирський написав у Facebook.
"Інформую, що водій народного депутата, який став сьогодні відомий на всю країну не з кращої сторони через манеру спілкування з поліцейським, притягнутий до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу про адмінпорушення за відмову пройти освідування", - зазначив міністр.
Печерський районний суд Києва позбавив водія права керування на 1 рік та призначив йому штраф у розмірі 10 200 тис. грн.
Водночас Монастирський наголосив, що в Україні досі неможливо притягнути людину до відповідальності за образу поліцейських.
"У Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект № 5050-1, який пропонує запровадити відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн. Сподіваюсь, народні депутати ухвалять цей законопроект і захистять право поліцейських на повагу у випадках, коли їх дії захищає Закон", - написав очільник МВС.
- Нагадаємо, в мережі з'явилося зняте в грудні 2020 року відео, на якому нардеп-"слуга" Микола Галушко ображає патрульних за зупинку його авто: вживає щодо поліцейських нецензурну лайку та називає їх дебілами і наркоманами.
- Речниця парламентської фракції партії "Слуга Народу" Юлія Палійчук назвала публікацію відео, на якому нардеп-"слуга" Микола Галушко ображає поліцейських, помстою з боку ексміністра Арсена Авакова за голосування щодо його відставки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.11
Купівля 27.11Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.49Продаж 30.9
- Актуальне
- Важливе