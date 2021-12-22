Образа "слугою" Галушком патрульних: партія звинуватила Авакова у шантажі, а публікацію відео назвала помстою за відставку

Про це Палійчук написала у Telegram із посиланням на слова Галушка.



"За словами депутата, поява цього відео в публічному просторі пов'язана з його позицією під час голосування за відставку керівника МВС, яке відбулося 15 липня", - написала Палійчук.



При цьому появу в грудні 2021 року відео, знятого роком раніше, речниця "слуг" назвала намаганням видати подію за нещодавню.



"А з'явилося воно саме зараз, бо дата запису з камери минулого року збігається з нинішнім періодом року. І її можна сприйняти як нещодавній інцидент", - вважає Палійчук.



Крім того, речниця "слуг" звинуватила Авакова у шантажі Галушка.



"Як стверджує сам депутат Галушко, він знав про існування цього відео, оскільки воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у випадку відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи", - заявила Палійчук.



Водночас поведінку Галушка щодо поліцейських Палійчук назвала неприйнятною, перепросила від імені фракції у поліцейських і "усіх, кого могла образити ця ситуація", а також пообіцяла, що інцидент розгляне етичний комітет партії.

