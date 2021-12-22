Образа "слугою" Галушком патрульних: партія звинуватила Авакова у шантажі, а публікацію відео назвала помстою за відставку
Речниця парламентської фракції партії "Слуга Народу" Юлія Палійчук назвала публікацію відео, на якому нардеп-"слуга" Микола Галушко ображає поліцейських, помстою з боку ексміністра Арсена Авакова за голосування щодо його відставки
Про це Палійчук написала у Telegram із посиланням на слова Галушка.
"За словами депутата, поява цього відео в публічному просторі пов'язана з його позицією під час голосування за відставку керівника МВС, яке відбулося 15 липня", - написала Палійчук.
При цьому появу в грудні 2021 року відео, знятого роком раніше, речниця "слуг" назвала намаганням видати подію за нещодавню.
"А з'явилося воно саме зараз, бо дата запису з камери минулого року збігається з нинішнім періодом року. І її можна сприйняти як нещодавній інцидент", - вважає Палійчук.
Крім того, речниця "слуг" звинуватила Авакова у шантажі Галушка.
"Як стверджує сам депутат Галушко, він знав про існування цього відео, оскільки воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у випадку відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи", - заявила Палійчук.
Водночас поведінку Галушка щодо поліцейських Палійчук назвала неприйнятною, перепросила від імені фракції у поліцейських і "усіх, кого могла образити ця ситуація", а також пообіцяла, що інцидент розгляне етичний комітет партії.
- Нагадаємо, в мережі з'явилося зняте в грудні 2020 року відео, на якому нардеп-"слуга" Микола Галушко ображає патрульних за зупинку його авто: вживає щодо поліцейських нецензурну лайку та називає їх дебілами і наркоманами.
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