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Ексзаступника голови МВС Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця" за конфлікт із поліцейськими у зоні ООС

13 грудня, 2021 понедiлок
13:45
Суспільство Олександр Гогілашвілі

Колишнього заступника очільника МВС Олександра Гогілашвілі, який у зоні Операції об'єднаних сил вчинив конфлікт із поліцейськими, внесли до бази "Миротворця"

Про це зазначається на сайті "Миротворець", передає Еспресо.TV.

До бази "Миротворця" Гогілашвілі внесли за порушення законодавства України щодо громадянства, напад на поліцейських у виконанні службових обов'язків та надання повноважень у спробі керівництва співробітниками Національної поліції України.

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  • Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра.
  • Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС
  • Президент Володимир Зеленський, у якого в Офісі працює дружина Гогілашвілі Марія Левченко, зажадав звільнення заступника міністра. Марія Левченко була однією з присутніх під час звіту очільника військової розвідки Василя Бурби Зеленському щодо підготовки затримання вагнерівців. Після цього звіту затримання вагнерівців було провалене.
  • За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".
  • 13 грудня заступника голови МВС Гогілашвілі за конфлікт із поліцейськими у зоні ООС звільнили з посади.

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конфлікт
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