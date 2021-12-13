Ексзаступника голови МВС Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця" за конфлікт із поліцейськими у зоні ООС

Про це зазначається на сайті "Миротворець", передає Еспресо.TV.



До бази "Миротворця" Гогілашвілі внесли за порушення законодавства України щодо громадянства, напад на поліцейських у виконанні службових обов'язків та надання повноважень у спробі керівництва співробітниками Національної поліції України.



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Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра.

Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС

Президент Володимир Зеленський, у якого в Офісі працює дружина Гогілашвілі Марія Левченко, зажадав звільнення заступника міністра. Марія Левченко була однією з присутніх під час звіту очільника військової розвідки Василя Бурби Зеленському щодо підготовки затримання вагнерівців. Після цього звіту затримання вагнерівців було провалене.

За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".

13 грудня заступника голови МВС Гогілашвілі за конфлікт із поліцейськими у зоні ООС звільнили з посади.