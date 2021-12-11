Заступник міністра внутрішніх справ вибачився за скандальну поведінку на блокпості в Краматорську
Заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі вибачився за скандал, який він влаштував з поліцейськими на блокпості в Донецькій області
Про це Гогілашвілі написав у facebook.
Заступник міністра перепросив за конфлікт з правоохоронцями, які зупинили його на блокпості в Краматорську.
"Щодо інциденту на блокпості в зоні ООС у Донецькій області. Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність. Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню", - написав Гогілашвілі.
- Нагадаємо, 11 грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відсторонив від виконання обов'язків свого заступника Олександра Гогілашвілі, який на Донеччині влаштував конфлікт з поліцейськими на блокпості.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.85
Купівля 26.85Продаж 27.13
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.68
- Актуальне
- Важливе