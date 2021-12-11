Заступник міністра внутрішніх справ вибачився за скандальну поведінку на блокпості в Краматорську

Про це Гогілашвілі написав у facebook.

Заступник міністра перепросив за конфлікт з правоохоронцями, які зупинили його на блокпості в Краматорську.

"Щодо інциденту на блокпості в зоні ООС у Донецькій області. Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність. Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню", - написав Гогілашвілі.

