Оприлюднено відео ще одного інциденту заступника глави МЗС Гогілашвілі з поліцією
Оприлюднено відео ще одного інциденту заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі з патрульними у Києві
Відео оприлюднила Українська правда.
Після відео зі скандалом, який влаштував Гогілашвілі на блокпості в Краматорську, працівники поліції передали УП відеозапис іншого інциденту за участю заступника міністра.
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24 листопада автомобіль Гогілашвілі у Києві зупинили поліцейські аби перевірити документи. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних та запитувати, "чому вони не впізнали начальство".
- Нагадаємо, 11 грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відсторонив від виконання обов'язків свого заступника Олександра Гогілашвілі, який на Донеччині влаштував конфлікт з поліцейськими на блокпості.
- 12 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що очільник МВС Денис Монастирський та Кабінет міністрів мають звільнити Олександра Гогілашвілі.
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