Оприлюднено відео ще одного інциденту заступника глави МЗС Гогілашвілі з поліцією

Відео оприлюднила Українська правда.

Після відео зі скандалом, який влаштував Гогілашвілі на блокпості в Краматорську, працівники поліції передали УП відеозапис іншого інциденту за участю заступника міністра.

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24 листопада автомобіль Гогілашвілі у Києві зупинили поліцейські аби перевірити документи. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних та запитувати, "чому вони не впізнали начальство".



Нагадаємо, 11 грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відсторонив від виконання обов'язків свого заступника Олександра Гогілашвілі, який на Донеччині влаштував конфлікт з поліцейськими на блокпості.

12 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що очільник МВС Денис Монастирський та Кабінет міністрів мають звільнити Олександра Гогілашвілі.

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