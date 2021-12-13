Заступника голови МВС Гогілашвілі звільнили з посади після конфлікту з поліцейськими в зоні ООС
Заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі, який у зоні Операції об'єднаних сил вчинив конфлікт із поліцейськими, звільнили з посади
Про це повідомив у Telegram нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
"Кабмін звільнив заступника міністра МВС Олександра Гогілашвілі після скандалу на блокпості біля Краматорська", - написав Гончаренко.
Раніше, 11 грудня, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відсторонив Гогілашвілі від виконання обов'язків.
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Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра.
Відеозапис поведінки чиновника оприлюднив YouTube-канал "Остання крапля".
Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.
Нардеп VIII скликання Борислав Береза оприлюднив дані про наявність у Гогілашвілі громадянства.
Президент Володимир Зеленський, у якого в Офісі працює дружина Гогілашвілі Марія Левченко, зажадав звільнення заступника міністра. Марія Левченко була однією з присутніх під час звіту очільника військової розвідки Василя Бурби Зеленському щодо підготовки затримання вагнерівців. Після цього звіту затримання вагнерівців було провалене.
За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".
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