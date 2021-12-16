Гогілашвілі з дружиною імовірно мешкають у одному маєтку з очільником військової розвідки Будановим, - розслідування
Звільнений із посади заступника міністра МВС Олександр Гогілашвілі та його дружина Марія Левченко, яка працює помічницею президента Володимира Зеленського, імовірно мешкають в одному маєтку з очільником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим у селі Хотів Київської області
Про це йдеться у новому розслідуванні "Дружочки" журналістів проєкту "Слідство.Інфо".
Журналісти впродовж кількох місяців неодноразово бачили, як із території маєтку, де мешкає Гогілашвілі з дружиною, виїжджав чорний Volvo на номерах прикриття (несправжні номери, які не дозволяють визначити власника машини - ред.) у супроводі Nissan також із номерами прикриття.
Перед виїздом Volvo територію обстежували кінологи із собакою. При цьому автомобілі, на яких приїздили кінологи, були з автопарку СБУ.
Той самий кортеж і з тими ж номерами прикриття журналісти побачили на в'їзді до Головного управління розвідки Міноборони на Рибальському острові.
Читайте також. Універсальне "є*ало". Хто такий Гогілашвілі і як він зв'язаний з "Кварталом"?
Вивчивши сторінки Гогілашвілі та Левченко у соцмережах, журналісти з'ясували, що ті дружать з дружиною Кирила Буданова Маріанною Будановою. При цьому сам Гогілашвілі викладав спільні фото з Будановим, зроблені у серпні 2021 року. Таким чином, журналісти припустили, що охоронюваною особою, яка їздить у зазначеному кортежі, ймовірно, є саме Кирило Буданов.
При цьому журналісти нагадали, що Гогілашвілі мав і, можливо, досі має громадянство РФ. За даними розслідувачів, закордонний паспорт громадянина РФ Гогілашвілі отримав у 2012 році, а термін дії документа спливає в 2022 році. Журналісти не виявили в російських реєстрах підтвердження, що Гогілашвілі вийшов із громадянства РФ чи здав паспорт. На офіційний запит "Слідства.Інфо" та під час спроб поспілкуватися з ним телефоном Гогілашвілі також не надав інформації щодо можливої наявності в нього громадянства держави-агресора.
Крім того, журналісти перевірили декларації Марії Левченко і не знайшли жодних свідчень її офіційного працевлаштування в Офісі президента - фінансові надходження у її декларації були лише у вигляді зарплати від "95 кварталу". При цьому сам Зеленський неодноразово підтверджував, що Левченко працює його особистою помічницею.
За даними журналістів, власницею зазначеного маєтку є Діана Стрілковська - ексдружина В'ячеслава Стрілковського. Розслідувачі зазначають, що їхні компанії фігурували в кримінальних провадженнях, які стосувалися податкових схем.
- Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра. Відеозапис поведінки чиновника оприлюднив YouTube-канал "Остання крапля".
- Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.
- 11 грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відсторонив Гогілашвілі від виконання обов'язків.
- Нардеп VIII скликання Борислав Береза оприлюднив дані про наявність у Гогілашвілі громадянства Росії.
- Президент Володимир Зеленський, у якого в Офісі працює дружина Гогілашвілі Марія Левченко, зажадав звільнення заступника міністра. Марія Левченко була однією з присутніх під час звіту очільника військової розвідки Василя Бурби Зеленському щодо підготовки затримання вагнерівців. Після цього звіту затримання вагнерівців було провалене.
- За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".
- 13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.
- Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.06
Купівля 27.06Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 30.42Продаж 30.84
- Актуальне
- Важливе