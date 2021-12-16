Гогілашвілі з дружиною імовірно мешкають у одному маєтку з очільником військової розвідки Будановим, - розслідування

Про це йдеться у новому розслідуванні "Дружочки" журналістів проєкту "Слідство.Інфо".



Журналісти впродовж кількох місяців неодноразово бачили, як із території маєтку, де мешкає Гогілашвілі з дружиною, виїжджав чорний Volvo на номерах прикриття (несправжні номери, які не дозволяють визначити власника машини - ред.) у супроводі Nissan також із номерами прикриття.



Перед виїздом Volvo територію обстежували кінологи із собакою. При цьому автомобілі, на яких приїздили кінологи, були з автопарку СБУ.



Той самий кортеж і з тими ж номерами прикриття журналісти побачили на в'їзді до Головного управління розвідки Міноборони на Рибальському острові.



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Вивчивши сторінки Гогілашвілі та Левченко у соцмережах, журналісти з'ясували, що ті дружать з дружиною Кирила Буданова Маріанною Будановою. При цьому сам Гогілашвілі викладав спільні фото з Будановим, зроблені у серпні 2021 року. Таким чином, журналісти припустили, що охоронюваною особою, яка їздить у зазначеному кортежі, ймовірно, є саме Кирило Буданов.



При цьому журналісти нагадали, що Гогілашвілі мав і, можливо, досі має громадянство РФ. За даними розслідувачів, закордонний паспорт громадянина РФ Гогілашвілі отримав у 2012 році, а термін дії документа спливає в 2022 році. Журналісти не виявили в російських реєстрах підтвердження, що Гогілашвілі вийшов із громадянства РФ чи здав паспорт. На офіційний запит "Слідства.Інфо" та під час спроб поспілкуватися з ним телефоном Гогілашвілі також не надав інформації щодо можливої наявності в нього громадянства держави-агресора.



Крім того, журналісти перевірили декларації Марії Левченко і не знайшли жодних свідчень її офіційного працевлаштування в Офісі президента - фінансові надходження у її декларації були лише у вигляді зарплати від "95 кварталу". При цьому сам Зеленський неодноразово підтверджував, що Левченко працює його особистою помічницею.



За даними журналістів, власницею зазначеного маєтку є Діана Стрілковська - ексдружина В'ячеслава Стрілковського. Розслідувачі зазначають, що їхні компанії фігурували в кримінальних провадженнях, які стосувалися податкових схем.

Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра. Відеозапис поведінки чиновника оприлюднив YouTube-канал "Остання крапля".

Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.

11 грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відсторонив Гогілашвілі від виконання обов'язків.

Нардеп VIII скликання Борислав Береза оприлюднив дані про наявність у Гогілашвілі громадянства Росії.

Президент Володимир Зеленський, у якого в Офісі працює дружина Гогілашвілі Марія Левченко, зажадав звільнення заступника міністра. Марія Левченко була однією з присутніх під час звіту очільника військової розвідки Василя Бурби Зеленському щодо підготовки затримання вагнерівців. Після цього звіту затримання вагнерівців було провалене.

За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".

13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця".