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Головна Суспільство "П**да! Зає**лі! Ти больной на голову?": з'явилося відео, як нардеп-"слуга" Галушко ображає патрульних за зупинку його авто

"П**да! Зає**лі! Ти больной на голову?": з'явилося відео, як нардеп-"слуга" Галушко ображає патрульних за зупинку його авто

22 грудня, 2021 середа
13:17
Суспільство

У мережі з'явилося відео спілкування нардепа від "Слуги народу" Миколи Галушка з поліцейськими, які зупинили його автомобіль

Відео оприлюднило видання "Українська правда" на своєму Youtube-каналі.

Оприлюднене відео було зняте 18 грудня 2020 року.

На відео Галушко російською мовою вживає нецензурну лайку щодо поліцейських, називає їх дебілами та дивується, як вони могли зупинити і оглянути автомобіль народного депутата.

"Я нє понял б**дь! На**й пєшком п**дуєш б**дь куда надо! П**да на**й! Зає**лі!" - каже Галушко поліцейським.

Нардеп також назвав поліцейського хворим на голову та наркоманом, обурившись оглядом автомобіля.

"Ти шо, больной на голову ілі шо? Ето автомобіль народного депутата України. Как ти можеш його осматрівать? Всьо, давай. Ти - наркоман", - каже Галушко.

Також нардеп заявив, що поліцейські повинні були впізнати його автомобіль, скориставшись електронними базами даних.

"Вся страна узнаєт, что у нас поліцейскіє - дебіли, потому што оні нє умєют пользоваться базами елєктронними", - каже Галушко.

  • Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль заступника голови Олександра Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра. Відеозапис поведінки чиновника оприлюднив YouTube-канал "Остання крапля".
  • Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.
  • 11 грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відсторонив Гогілашвілі від виконання обов'язків.
  • Нардеп VIII скликання Борислав Береза оприлюднив дані про наявність у Гогілашвілі громадянства Росії.
  • Президент Володимир Зеленський, у якого в Офісі працює дружина Гогілашвілі Марія Левченко, зажадав звільнення заступника міністра. Марія Левченко була однією з присутніх під час звіту очільника військової розвідки Василя Бурби Зеленському щодо підготовки затримання вагнерівців. Після цього звіту затримання вагнерівців було провалене.
  • За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".
  • 13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.
  • Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця".
  • Журналісти з'ясували, що Гогілашвілі з дружиною мешкають у одному маєтку з очільником військової розвідки Кирилом Будановим.
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