"П**да! Зає**лі! Ти больной на голову?": з'явилося відео, як нардеп-"слуга" Галушко ображає патрульних за зупинку його авто

Відео оприлюднило видання "Українська правда" на своєму Youtube-каналі.



Оприлюднене відео було зняте 18 грудня 2020 року.



На відео Галушко російською мовою вживає нецензурну лайку щодо поліцейських, називає їх дебілами та дивується, як вони могли зупинити і оглянути автомобіль народного депутата.



"Я нє понял б**дь! На**й пєшком п**дуєш б**дь куда надо! П**да на**й! Зає**лі!" - каже Галушко поліцейським.



Нардеп також назвав поліцейського хворим на голову та наркоманом, обурившись оглядом автомобіля.



"Ти шо, больной на голову ілі шо? Ето автомобіль народного депутата України. Как ти можеш його осматрівать? Всьо, давай. Ти - наркоман", - каже Галушко.



Також нардеп заявив, що поліцейські повинні були впізнати його автомобіль, скориставшись електронними базами даних.



"Вся страна узнаєт, что у нас поліцейскіє - дебіли, потому што оні нє умєют пользоваться базами елєктронними", - каже Галушко.