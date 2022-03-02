Монастирський заявив про необхідність евакуації людей з трьох населених пунктів на Донеччині

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сказав у ефірі одного із телеканалів, передає Укрінформ.

"Складна гуманітарна ситуація на Сході нашої країни, особливо гостре питання евакуації з міст Волноваха, Сартана, Талаківка - там, де досьогодні тривають активні бойові дії", - зазначив він.

Міністр повідомив, що близько 40 тис. людей там уже п‘ятий день без електрики, у них закінчується вода і їжа.

РФ, за словами Монастирського, не відповіла на заклики щодо можливості евакуації населення.



