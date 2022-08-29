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Монета за донат для ЗСУ: за п’ять днів НБУ зібрав 6,21 млн грн

29 серпня, 2022 понедiлок
15:02
Економіка

Нацбанк та ПриватБанк зібрали 6,21 мільйона гривень у рамках благодійного збору коштів "Монета за донат для Збройних Сил України" протягом 24-29 серпня, збір триватиме до 2 вересня

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У рамках збору розігруються 10 ексклюзивних пам'ятних монет "Ой у лузі червона калина" з підписами глави НБУ Кирила Шевченка та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. П'ять монет виготовленііз срібла та ще п'ять – із нейзильберу.

За умовами збору, щоб отримати шанс виграти монету зі срібла, необхідно пожертвувати мінімум 1000 грн, з нейзильберу - 100 грн за допомогою qr-коду або за посиланням. Детальніше про умови участі тут.

Результати збору та переможців, які отримають унікальні монети, оголосять наживо 5 вересня 2022 року (час буде повідомлено додатково).

Одну монету гарантовано отримає учасник, який перерахує найбільший донат: срібну – за "срібним" QR-кодом або відповідним посиланням; із нейзильберу – за "нейзильберовим" QR-кодом або відповідним посиланням.

Серед решти учасників у прямому ефірі за допомогою сервісу рандомайзингу random.org буде визначено по чотири учасника, які отримають срібні та нейзильберові пам’ятні монети "Ой у лузі червона калина" з автографами очільників Збройних Сил України та Національного банку.

Усі зібрані кошти перерахують на спецрахунок Нацбанку, відкритий для потреб Збройних Сил України. На цього за шість місяців війни вже зібрали 20,2 млрд грн та перерахували на потреби військових уже майже 19,6 млрд грн.

  • Нагадаємо, за першу добу акції НБУ зібрав понад пів мільйона гривень

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