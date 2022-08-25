Про цей підсумок першої доби благодійного збору "Монета за донат для ЗСУ" повідомляє НБУ.

"Ворог наносить страшні удари, однак йому протистоять сильні та незламні українці, які конвертують страх у потужну силу боротися ще завзятіше за нашу незалежність та допомагати ще більше, аби наблизити Перемогу. Ці пів мільйона вже є частиною вашої допомоги нашим захисникам та захисницям на фронті. Не спиняймося! Збір триває до 2 вересня включно", – повідомили в НБУ.

Кожен донат – це "квиток" для розіграшу 10 ексклюзивних пам’ятних монет "Ой у лузі червона калина" з власноручними підписами Голови НБУ Кирила Шевченка та Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Щоб отримати шанс на виграш монети зі срібла, необхідно переказати 1000 гривень на спецрахунок за відповідним QR-кодом. Більше донатів – більше шансів на перемогу: 2000 грн – два шанси, 3000 грн – три шанси тощо.

Щоб отримати шанс на виграш монети з нейзильберу, необхідно переказати 100 гривень на спецрахунок за відповідним QR-кодом.

Кількість донатів від однієї людини не обмежена, головне, щоб вони були кратними стартовій сумі.

Серед учасників кожного зі стрімів рандомно визначать четверо переможців, які отримають по монеті з відповідного металу. Ще по одній монеті вручать двом учасникам (по одному в кожному зі стрімів), які зроблять найбільший внесок однією сумою.

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