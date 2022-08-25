"Монета за донат для ЗСУ": за першу добу акції НБУ зібрав понад пів мільйона гривень
НБУ зібрав уже 545 222 грн на потреби Збройних сил, оголосивши розіграш монет "Ой у лузі червона калина" серед тих, хто зробить внесок
Про цей підсумок першої доби благодійного збору "Монета за донат для ЗСУ" повідомляє НБУ.
"Ворог наносить страшні удари, однак йому протистоять сильні та незламні українці, які конвертують страх у потужну силу боротися ще завзятіше за нашу незалежність та допомагати ще більше, аби наблизити Перемогу. Ці пів мільйона вже є частиною вашої допомоги нашим захисникам та захисницям на фронті. Не спиняймося! Збір триває до 2 вересня включно", – повідомили в НБУ.
Кожен донат – це "квиток" для розіграшу 10 ексклюзивних пам’ятних монет "Ой у лузі червона калина" з власноручними підписами Голови НБУ Кирила Шевченка та Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.
Щоб отримати шанс на виграш монети зі срібла, необхідно переказати 1000 гривень на спецрахунок за відповідним QR-кодом. Більше донатів – більше шансів на перемогу: 2000 грн – два шанси, 3000 грн – три шанси тощо.
Щоб отримати шанс на виграш монети з нейзильберу, необхідно переказати 100 гривень на спецрахунок за відповідним QR-кодом.
Кількість донатів від однієї людини не обмежена, головне, щоб вони були кратними стартовій сумі.
Серед учасників кожного зі стрімів рандомно визначать четверо переможців, які отримають по монеті з відповідного металу. Ще по одній монеті вручать двом учасникам (по одному в кожному зі стрімів), які зроблять найбільший внесок однією сумою.
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