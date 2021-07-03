Монобільшість хоче змінити Конституцію та продовжити життя діючому парламенту, − Арсеній Яценюк

Про це заявив експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю в програмі "Вечір з Миколою Княжицьким".





Експрем’єрміністр Арсеній Яценюк зауважив, що зараз важливо, аби відбулись парламентські вибори: або строкові, або дострокові. Окрім цього, для України важливо мати об'єднану колективну опозицію.

"Зеленський так поводиться, тому що він не бачить для себе конкурента, і, я вважаю, що насправді зараз немає персони, яка може конкурувати із Зеленським. Водночас, діючого президента підтримує 30%, але є ще 70%, які проти нього. Відтак важливо організувати колективну, об’єднану опозицію» - наголосив Яценюк. На його думку, тільки реально велика об’єднана проукраїнська опозиція зможе перемогти на парламентських виборах в партії Зеленського. Яценюк відзначив, що зараз він думає над таким об’єднанням.

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