Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд "Моралізатор" Арестович як смерть гуманізму
OPINION

"Моралізатор" Арестович як смерть гуманізму

Петро Олещук
15 червня, 2023 четвер
18:06
Погляд Петро Олещук

Коли я побачив черговий "моралізаторський" напад Арестовича, то особливої уваги не звернув

Арестович, очевидно, намагається започаткувати власну автономну політичну кар'єру, і тому постійно генерує дивні інформаційні приводи. Але я бачу, що це стало справді темою для обговорення, і це обговорення мене дивує. Дивує своїм пафосом, який абсолютно непридатний до нинішніх умов.

"Правильно" чи "неправильно" радіти та створювати жарти з того, що невідома акула з'їла невідомого росіянина? "Моралізатори", які ставлять такі запитання, реально нічого не розуміють?

Арестович, мабуть, закрившись у власній інформаційній бульбашці, не відповідає на запитання, на яке ледь не щоденно змушений відповідати я. "То що, їм усім за це нічого не буде?!".

Читайте також: Чому для російських воєнних злочинців потрібен спецтрибунал

Я чую це запитання щоденно, і я не маю на нього відповіді. Точніше, маю, але дві, і обидві погані. Перша (лукава): "Ні, буде, звісно, не може не бути відплати за таке". Друга (щира): "Загалом, жодної адекватної та співмірної відплати не буде".

Щоденно проти України й українців чиняться злочини. Масові й "одиничні". І всі — страшні. Недавно в Одесі вбили трьох людей у результаті обстрілу. За що? Чому? Просто тому, що російські психопати хочуть вбивати українців.

Що може бути справедливою відплатою за усі ці беззаконня? Навряд чи українці сприймуть такою справедливістю навіть ситуацію, коли одного діда дістануть з бункера та посадять на лаву підсудних, аби потім відправити у комфортну камеру. Але і такого не буде, бо ніхто діда під суд не віддасть і він, швидше за все, подохне сам. І що далі?

Читайте також: У Гаазі слід судити все, що породило війну

Що може бути справедливою відплатою за усі ці беззаконня? Навряд чи українці сприймуть такою справедливістю навіть ситуацію, коли одного діда дістануть з бункера та посадять на лаву підсудних, аби потім відправити у комфортну камеру. Але і такого не буде, бо ніхто діда під суд не віддасть і він, швидше за все, подохне сам. І що далі?

"Моралісти", які обвинувачують українців у "знелюдненні", просто не кажуть, що це знелюднення породжує несправедливість неймовірних масштабів, яку чинять проти українців, і на яку немає відплати. І це справді буде серйозною проблемою, бо без справедливості не можна "закрити" жодне питання. Відсутність справедливості може породжувати лише ненависть, а також цю саму "дегуманізацію", бо ти просто починаєш на рівні інстинктів шукати відплату у всьому. У тому числі й у росіянині, якого чомусь зжерла акула. І на цьому історія не завершиться, бо в Росії теж будуть і техногенні катастрофи, і природні лиха, і багато українців будуть бачити у цьому справедливість та відплату "невідомих сил", будуть радіти та жартувати з цього приводу. А "абстрактні гуманісти" будуть обурюватися, не розуміючи, що критична нестача справедливості та породжує дегуманізацію.

Коли "гуманізм" починає розповсюджуватися на страшних злочинців, це починає вбивати гуманізм як такий, винищувати його. Розповсюдити "гуманізм" на всіх, прибрати справедливість та наситити твій світ страшними злочинами — от рецепт дегуманізації, і люди, які претендують на інтелектуальну першість повинні це бачити та визнавати, а не ховатися від подібної реальності.

Джерело

Про автора. Петро Олещук, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
життя
Війна з Росією
пропаганда
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Дмитро Медведєв
14 червня, 2023 середа
Медведєв заявив, що демілітаризована зона між РФ та Україною має проходити біля Львова
Алексей Голобуцкий
Автор Олексій Голобуцький
14 червня, 2023 середа
Путін проголосив про перехід війни з Україною в оборонну фазу
14 червня, 2023 середа
Розслідування підриву "Північного потоку": Швеція заявила про завершальну фазу
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.84
    Купівля 36.84
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 39.99
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
15 червня
19:23
Атака на Кривий Ріг
Кількість жертв ракетного удару росіян по Кривому Рогу в ніч на 13 червня зросла до 13
19:11
Кадирівці
Кадиров заявив, що підрозділ "Ахмат" розпочав охорону кордону РФ у Бєлгородській області
19:02
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
ЗСУ за день знищили 20 "шахедів", ворожий ЗРК С-300 та 3 склади боєприпасів, - Генштаб
18:27
F-16
Столтенберг повідомив, що навчання українців на F-16 почалися. Речник ПС ЗСУ сказав, що "процес розтягнутий"
17:55
збита ракета
Командир бригади, яка збила 6 "кинджалів" над Києвом: "Був шокований витримкою військових, вони не запанікували ні на секунду"
17:43
PR
В Україні з'явився унікальний бренд телевізорів G+ для зручного перегляду фільмів
17:34
генерал Марк Міллі
Генерал Міллі: для підготовки українських бійців відкрито понад 40 навчальних центрів, залучено 33 країни на трьох континентах
17:23
Олешки
Унаслідок затоплення Олешок зруйновано багато будинків, кількість загиблих визначити неможливо, – мер
17:06
ППО
Сотні ракет протягом кількох тижнів: США, Британія, Данія та Нідерланди посилять ППО України
16:52
Володимир Зеленський
Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї до України
16:45
США Японія
Японія домовляється постачати артснаряди США, щоби поповнити запаси, передані Україні, - WSJ
16:39
Швейцарія
Швейцарія має намір продати Німеччині 25 зі своїх 96 списаних танків Leopard, – Bild
16:28
Партнерський матеріал
Історія Хіросіми: як своїм шансом на відродження скористалось місто, знищене ядерною бомбою
16:13
Новини компаній
FAVBET та Міністерство молоді та спорту України підписали меморандум про підтримку доброчесності в українському спорті
16:08
OPINION
Олеся Ісаюк
Бандерівська акула
16:00
На фото: концерт Океан Ельзи
Океан Ельзи випустив кліп на пісню "Я їду додому", присвячений українським саперам
15:59
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
Велика Британія відправила Україні насоси, здатні відкачувати 1750 л води за секунду
15:55
Оновлено
ЗСУ, контрнаступ
Сили оборони за тиждень звільнили 7 населених пунктів на Запорізькому напрямку, а в районі Вугледара на Донеччині просунулися до 1 км
15:37
НАТО
США намагаються переконати інші країни підтримати вступ України до НАТО, – CNN
15:24
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:20
Одесит організував групу шахраїв, яка привласнювала telegram-акаунти українців і викрадала гроші
15:15
санкції проти Росії
ЄС може прибрати з нового санкційного списку 5 китайських компаній, які пов'язані з РФ, − Bloomberg
15:13
Ексклюзив
Краматорськ, Костянтинівка обстріл
Такого потужного вибуху я ще не бачив: депутат Дружківської міськради про ракетний обстріл Краматорська 14 червня
15:00
погода
На заході знову невелике похолодання, найспекотніше у південній частині: прогноз погоди на 16 червня від Наталки Діденко
14:56
Європарламент
Європарламент погодив приєднання України до Гаазької судової конвенції
14:53
Верес
УПЛ: "Верес" призначив нового головного тренера
14:46
Київ метро
У Києві на 12 станціях метро проведуть тренінги з домедичної допомоги
14:42
НАТО
Європарламент ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО
14:40
Компанії-підписанти Приницпів економічного відновлення України
Укрзалізниця, Укренерго, Ferrexpo підписали спільну угоду з відновлення економіки
14:14
Допомагав російським окупантам обкрадати односельців: до 10 років за ґратами засудили жителя Харківщини
14:02
OPINION
Олексій Копитько
"Воєнкори" на карантині
13:53
Дія
У Дії запустили бета-тест закриття статусу ФОП без візитів до держустанов
13:40
"Техніка, яка рятує життя": в Міноборони показали вражений "градом" Bradley та розповіли про стан екіпажу
13:37
вибори днр
Росія призначила "вибори" на тимчасово окупованих територіях України
13:36
Наталія Королевська
НАБУ оголосило в розшук екснардепку Наталію Королевську
13:27
береговий ракетний комплекс "Бал"
У Генштабі розповіли, яким областям загрожує перебазований на Брянщину ракетний комплекс "Бал"
13:16
Оновлено
Судилище над захисниками Маріуполя
Росія розпочала показове судилище над 22 азовцями, які боронили Маріуполь. В ОП відреагували
13:12
паспорт рф
У Кирилівці окупанти погрожують депортувати жителів, які протягом тижня не оформлять паспорти РФ
12:56
Росіяни обстріляли Херсонщину
Росіяни обстріляли Зеленівку на Херсонщині: загинула жінка, ще одна поранена
12:28
Снаряди 155-мм
Данія та Норвегія передадуть Україні 9 тис. артилерійських снарядів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV