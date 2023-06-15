Арестович, очевидно, намагається започаткувати власну автономну політичну кар'єру, і тому постійно генерує дивні інформаційні приводи. Але я бачу, що це стало справді темою для обговорення, і це обговорення мене дивує. Дивує своїм пафосом, який абсолютно непридатний до нинішніх умов.

"Правильно" чи "неправильно" радіти та створювати жарти з того, що невідома акула з'їла невідомого росіянина? "Моралізатори", які ставлять такі запитання, реально нічого не розуміють?

Арестович, мабуть, закрившись у власній інформаційній бульбашці, не відповідає на запитання, на яке ледь не щоденно змушений відповідати я. "То що, їм усім за це нічого не буде?!".

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Я чую це запитання щоденно, і я не маю на нього відповіді. Точніше, маю, але дві, і обидві погані. Перша (лукава): "Ні, буде, звісно, не може не бути відплати за таке". Друга (щира): "Загалом, жодної адекватної та співмірної відплати не буде".

Щоденно проти України й українців чиняться злочини. Масові й "одиничні". І всі — страшні. Недавно в Одесі вбили трьох людей у результаті обстрілу. За що? Чому? Просто тому, що російські психопати хочуть вбивати українців.

Що може бути справедливою відплатою за усі ці беззаконня? Навряд чи українці сприймуть такою справедливістю навіть ситуацію, коли одного діда дістануть з бункера та посадять на лаву підсудних, аби потім відправити у комфортну камеру. Але і такого не буде, бо ніхто діда під суд не віддасть і він, швидше за все, подохне сам. І що далі?

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Що може бути справедливою відплатою за усі ці беззаконня? Навряд чи українці сприймуть такою справедливістю навіть ситуацію, коли одного діда дістануть з бункера та посадять на лаву підсудних, аби потім відправити у комфортну камеру. Але і такого не буде, бо ніхто діда під суд не віддасть і він, швидше за все, подохне сам. І що далі?

"Моралісти", які обвинувачують українців у "знелюдненні", просто не кажуть, що це знелюднення породжує несправедливість неймовірних масштабів, яку чинять проти українців, і на яку немає відплати. І це справді буде серйозною проблемою, бо без справедливості не можна "закрити" жодне питання. Відсутність справедливості може породжувати лише ненависть, а також цю саму "дегуманізацію", бо ти просто починаєш на рівні інстинктів шукати відплату у всьому. У тому числі й у росіянині, якого чомусь зжерла акула. І на цьому історія не завершиться, бо в Росії теж будуть і техногенні катастрофи, і природні лиха, і багато українців будуть бачити у цьому справедливість та відплату "невідомих сил", будуть радіти та жартувати з цього приводу. А "абстрактні гуманісти" будуть обурюватися, не розуміючи, що критична нестача справедливості та породжує дегуманізацію.

Коли "гуманізм" починає розповсюджуватися на страшних злочинців, це починає вбивати гуманізм як такий, винищувати його. Розповсюдити "гуманізм" на всіх, прибрати справедливість та наситити твій світ страшними злочинами — от рецепт дегуманізації, і люди, які претендують на інтелектуальну першість повинні це бачити та визнавати, а не ховатися від подібної реальності.

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Про автора. Петро Олещук, політолог

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