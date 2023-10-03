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Смачний та ніжний морквяний торт. Класичний рецепт

3 жовтня, 2023 вiвторок
14:30
рецепти рецепт морквяного торту

Пропонуємо приготувати в домашніх умовах смачний та ніжний морквяний торт з чорносливом, сметанним кремом, та волоськими горіхами

Класичний морквяний торт (пиріг)

Інгредієнти:

Для коржів

  • морква – 250 г
  • чорнослив без кісточок - 120 г
  • горіхи грецькі - 50 г
  • олія - 150 мл
  • три яйця
  • мед - 25 г
  • цукор - 160 г
  • борошно пшеничне - 230 г
  • кориця мелена - половина чайної ложки
  • розпушувач - дві чайні ложки

рецепт морквяного тортУ

Для крему

  • сметана жирна – 400 г
  • цукрова пудра – 80 г
  • цукор ванільний - 8 г

Для прикрас

  • чорнослив - 30 г
  • горіхи грецькі - 20 г

Для підготовки форми

  • рослинне масло
  • борошно пшеничне

Покроковий рецепт приготування морквяного торта:

  • просіюємо борошно 
  • заливаємо чорнослив гарячою водою 
  • залишаємо на п’ять хвилин
  • обсмажуємо горіхи на сухій сковороді
  • чистимо моркву 
  • миємо її та натираємо на дрібній тертці
  • вбиваємо у чашу яйця
  • додаємо рідкий мед і цукор
  • збиваємо віночком
  • вливаємо олію
  • перемішуємо
  • зливаємо з чорносливу воду
  • обсушуємо  
  • дрібно нарізаємо 
  • горіхи рубаємо на крупну крихту
  • додаємо горіхи та чорнослив у чашу з яєчною сумішшю
  • перемішуємо
  • туди ж відправляємо терту моркву 
  • перемішуємо
  • всипаємо борошно, розпушувач та корицю
  • замішуємо густе  тісто 
  • вмикаємо духовку та розігріваємо її до 180 градусів
  • форму для випікання змащуємо олією та посипаємо борошном
  • розділяємо тісто на дві рівні частини
  • викладаємо одну частинку у форму
  • випікаємо пів години корж у гарячій духовці при температурі 180 градусів 
  • виймаємо корж із форми 
  • остуджуємо
  • те ж саме робимо з другою частиною тіста
  • гострим ножем розрізаємо кожен корж уздовж на рівні частини
  • з'єднуємо сметану, цукрову пудру та ванільний цукор
  • збиваємо у пишну масу
  • змащуємо три коржі кремом 
  • викладаємо  їх один на одного
  • зверху має бути перевернута верхівка одного з коржів
  • змащуємо верх і боки морквяного торта з чорносливом і горіхами сметанковим кремом
  • розрівнюємо за допомогою широкого ножа
  • прикрашаємо морквяний торт горіхами та чорносливом
  • ставимо морквяний торт зі сметанним кремом у холодильник 
  • даємо настоятись дві години.

Смачного!



 
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