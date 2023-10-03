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Смачний та ніжний морквяний торт. Класичний рецепт
Пропонуємо приготувати в домашніх умовах смачний та ніжний морквяний торт з чорносливом, сметанним кремом, та волоськими горіхами
Класичний морквяний торт (пиріг)
Інгредієнти:
Для коржів
- морква – 250 г
- чорнослив без кісточок - 120 г
- горіхи грецькі - 50 г
- олія - 150 мл
- три яйця
- мед - 25 г
- цукор - 160 г
- борошно пшеничне - 230 г
- кориця мелена - половина чайної ложки
- розпушувач - дві чайні ложки
Для крему
- сметана жирна – 400 г
- цукрова пудра – 80 г
- цукор ванільний - 8 г
Для прикрас
- чорнослив - 30 г
- горіхи грецькі - 20 г
Для підготовки форми
- рослинне масло
- борошно пшеничне
Покроковий рецепт приготування морквяного торта:
- просіюємо борошно
- заливаємо чорнослив гарячою водою
- залишаємо на п’ять хвилин
- обсмажуємо горіхи на сухій сковороді
- чистимо моркву
- миємо її та натираємо на дрібній тертці
- вбиваємо у чашу яйця
- додаємо рідкий мед і цукор
- збиваємо віночком
- вливаємо олію
- перемішуємо
- зливаємо з чорносливу воду
- обсушуємо
- дрібно нарізаємо
- горіхи рубаємо на крупну крихту
- додаємо горіхи та чорнослив у чашу з яєчною сумішшю
- перемішуємо
- туди ж відправляємо терту моркву
- перемішуємо
- всипаємо борошно, розпушувач та корицю
- замішуємо густе тісто
- вмикаємо духовку та розігріваємо її до 180 градусів
- форму для випікання змащуємо олією та посипаємо борошном
- розділяємо тісто на дві рівні частини
- викладаємо одну частинку у форму
- випікаємо пів години корж у гарячій духовці при температурі 180 градусів
- виймаємо корж із форми
- остуджуємо
- те ж саме робимо з другою частиною тіста
- гострим ножем розрізаємо кожен корж уздовж на рівні частини
- з'єднуємо сметану, цукрову пудру та ванільний цукор
- збиваємо у пишну масу
- змащуємо три коржі кремом
- викладаємо їх один на одного
- зверху має бути перевернута верхівка одного з коржів
- змащуємо верх і боки морквяного торта з чорносливом і горіхами сметанковим кремом
- розрівнюємо за допомогою широкого ножа
- прикрашаємо морквяний торт горіхами та чорносливом
- ставимо морквяний торт зі сметанним кремом у холодильник
- даємо настоятись дві години.
Смачного!
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