Мороз, дощ і мокрий сніг, - синоптик Наталка Діденко про погоду 16 лютого

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.



У ніч на 16 лютого у північно-східній частині України температура повітря знижуватиметься до -7...-11°C, а в більшості областей слід чекати -2...-6°C. На Заході та Півдні нічна температура буде мінімум близько 0°C.



Удень 16 лютого температура повітря зросте до +3...+9°C. На Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Луганщині Наталка Діденко прогнозує +1...+4°C.



З південного заходу слід чекати помірного вітру.



Опади 16 лютого пройдуть у Карпатах, на Закарпатті, Черкащині, Полтавщині, на Кіровоградщині та можуть удень бути на Сумщині - дощ, місцями мокрий сніг.

На решті території України переважатиме суха погода.



У Києві збільшиться хмарність, проте суттєвих опадів синоптик не прогнозує. Уночі на 16 лютого температура повітря коливатиметься в межах -2...-4°C, а вдень зросте до +4...+6°C.



Надалі в Україні не буде морозів. Удень до кінця тижня синоптик прогнозує +3...+8°C, у південній частині - місцями +9...+12°C. Однак вітер періодично ставатиме сильним.

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