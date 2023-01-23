Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Переважатиме антициклонічний тип погоди, тобто, на суттєві опади не варто розраховувати, температура повітря коливатиметься поблизу нуля, опускаючись вночі до "мінусів".

Завтра, 24 січня, в Україні опадів не передбачається і, якщо знову не сяде капосний туман, можуть навіть бути сонячні прояснення.

Вітер вгомонився, буде східного та північно-східного напрямку, невеликий, хіба що на південному сході, в Приазов'ї, ще рвучкий.

Температура повітря найближчої ночі становитиме 0...-4 градуси морозу, в східній частині України -4...-8 градусів.

Завтра впродовж дня в більшості областей України від 1 морозу до 3 тепла, на Закарпатті та півдні Криму +4...+8 градусів.

У Києві вночі також підморозить, -2...-5 градусів.

Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться поблизу нуля, надвечір до 0, -2 градусів. Буде слизько, ожеледиця підстерігатиме, обережно!

Опадів 24 січня в столиці не передбачається і, якщо пощастить відіпхнути туман, може ще й блисне завтра сонечко.

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