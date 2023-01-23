Морозна погода й місцями прояснення: прогноз на 24 січня від Наталки Діденко
Тиждень, який приходить до нас по різдвяних святах, буде синоптично спокійним, без різких коливань температури чи бурхливих метеорологічних явищ та, що буває не часто, однорідним
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Переважатиме антициклонічний тип погоди, тобто, на суттєві опади не варто розраховувати, температура повітря коливатиметься поблизу нуля, опускаючись вночі до "мінусів".
Завтра, 24 січня, в Україні опадів не передбачається і, якщо знову не сяде капосний туман, можуть навіть бути сонячні прояснення.
Вітер вгомонився, буде східного та північно-східного напрямку, невеликий, хіба що на південному сході, в Приазов'ї, ще рвучкий.
Температура повітря найближчої ночі становитиме 0...-4 градуси морозу, в східній частині України -4...-8 градусів.
Завтра впродовж дня в більшості областей України від 1 морозу до 3 тепла, на Закарпатті та півдні Криму +4...+8 градусів.
У Києві вночі також підморозить, -2...-5 градусів.
Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться поблизу нуля, надвечір до 0, -2 градусів. Буде слизько, ожеледиця підстерігатиме, обережно!
Опадів 24 січня в столиці не передбачається і, якщо пощастить відіпхнути туман, може ще й блисне завтра сонечко.
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