Морпіхи знищили російський безпілотник та 11 окупантів
Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це повідомляє Командування морської піхоти.
"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Минулої доби, 3 квітня, морські піхотинці знищили 5 росіян та безпілотник", - пишуть морпіхи.
Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по агресору. Відомо про знищення 6 окупантів.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
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