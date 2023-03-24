Морпіхи знищили за день 35 росіян та сховище з боєприпасами
Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ВМС ЗСУ.
"Військові частини та підрозділи Військово-Морських сил Збройних Сил України в складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ", - йдеться у повідомленні.
Минулої доби, 23 березня, морські піхотинці та артилерія ліквідували 35 окупантів, 1 міномет та одне сховище з боєприпасами.
Остаточні втрати Росії уточнюються.
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