Морпіхи знищили за тиждень 109 росіян, 6 танків, РСЗВ і спостережний пост
Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.
У період з 9 по 16 березня морпіхи ліквідували 109 окупантів. Завдали РФ втрат у вигляді: 6 танків, 4 БМП, 1 РСЗВ, 1 одиниця причіпної артилерії, бойова броньована машина, 3 міномети й спостережний пост.
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