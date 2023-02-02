Морські піхотинці знищили російський РСЗВ, 4 безпілотники і сховище з боєприпасами

Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Минулої доби, 1 лютого, морські піхотинці знищили 21 окупанта та 4 безпілотники", - пишуть морські піхотинці.

Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по росіянах. Відомо про знищення самохідної гаубиці "Мста-С", БМ-21 "Град", 2 причіпні гармати-гаубиці Д-20 та сховище боєприпасів.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

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