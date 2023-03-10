Морські піхотинці знищили за тиждень 174 росіян, 6 БМП та склад з боєприпасами

Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.

У період з 2 по 9 березня морпіхи ліквідували 174 окупантів. Завдали РФ втрат у вигляді: танк, 6 БМП, БТР, МТЛБ, 7 автівок, 5 мінометів й сховище з боєприпасами.