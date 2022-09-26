Морський експорт російської нафти в Європу скорочується, - Bloomberg
Російський морський експорт сирої нафти скорочується - постачання стає трохи більше частини рівня до повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Про це інформує Bloomberg.
"Морський експорт російської сирої нафти до Європи скорочується, а санкції блоку будуть введені лише через два місяці. Поставки за останні тижні трохи перевищили половину рівня до вторгнення і будуть піддаватися зростальному тиску з наближенням заборони на імпорт", - йдеться в повідомленні.
Відомство пише, що в імпорт скоротили до менш як 300 тис. барелів на день, а це приблизно чверть обсягу торгівлі в регіоні до того, як Москва почала повномасштабну війну в Україну. Перенаправлення потоків сирої нафти з Європи до Азії, ймовірно, зупинилося.
"Потоки до трьох великих покупців російських барелів - Китаю, Індії та Туреччини - які спочатку втрутилися, щоб заповнити прогалину після того, як європейські покупці почали уникати експорту з Москви, з середини серпня зменшуються. Сукупний потік до цих трьох країн за чотири тижні до 23 вересня знизився приблизно на 460 000 барелів на день порівняно з максимумом, який спостерігався п'ятьма тижнями раніше", - додають у відомстві.
Обсяг танкерів, які не вказують пункти призначення, може скоротити розрив, утім не погасить повністю.
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