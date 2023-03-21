Мощун став першим великим кроком нашої держави до перемоги у війні, - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

"Саме 21 березня минулого року завершилася битва за Мощун – маленьке село в Київській області, яке стало першим великим кроком нашої держави до перемоги в цій війні", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що були й інші переможні бої: битви за Гостомель, Ірпінь, острів Зміїний, боротьба на Чернігівщині і Сумщині. Також він згадав і про контрнаступ на Харківщині.

"Наша впевненість у перемозі України, наше бачення вільного майбутнього для нашої держави, український героїзм, який вразив світ, – усе це народилося саме там... У містах-героях української півночі, українського сходу, українського півдня", - наголосив президент.

Зеленський додав, що сьогодні він вшанував героїв битви за Мощун. Він зазначив, що там буде збудовано меморіал на честь українських захисників і звичайних мешканців Мощуна, чиї життя забрала війна.

Крім того, Зеленський провів розмову із президентом Чилі. Вони обговорили бачення актуальної ситуації у міжнародних відносинах.

"Я поінформував пана Президента про те, як саме Росія продовжує свою агресію. Поінформував і про те, як ми можемо протидіяти російському терору, протидіяти успішно", - сказав президент.

Також він відзначив 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду, 54-ту та 92-гу окремі механізовані бригади, які б’ються саме на Донбасі.