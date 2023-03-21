Мощун став першим великим кроком нашої держави до перемоги у війні, - Зеленський
Сьогодні, 21 березня, Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв у війні з Росією
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.
"Саме 21 березня минулого року завершилася битва за Мощун – маленьке село в Київській області, яке стало першим великим кроком нашої держави до перемоги в цій війні", - сказав Зеленський.
Він нагадав, що були й інші переможні бої: битви за Гостомель, Ірпінь, острів Зміїний, боротьба на Чернігівщині і Сумщині. Також він згадав і про контрнаступ на Харківщині.
"Наша впевненість у перемозі України, наше бачення вільного майбутнього для нашої держави, український героїзм, який вразив світ, – усе це народилося саме там... У містах-героях української півночі, українського сходу, українського півдня", - наголосив президент.
Зеленський додав, що сьогодні він вшанував героїв битви за Мощун. Він зазначив, що там буде збудовано меморіал на честь українських захисників і звичайних мешканців Мощуна, чиї життя забрала війна.
Крім того, Зеленський провів розмову із президентом Чилі. Вони обговорили бачення актуальної ситуації у міжнародних відносинах.
"Я поінформував пана Президента про те, як саме Росія продовжує свою агресію. Поінформував і про те, як ми можемо протидіяти російському терору, протидіяти успішно", - сказав президент.
Також він відзначив 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду, 54-ту та 92-гу окремі механізовані бригади, які б’ються саме на Донбасі.
- Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда 21 березня прибув до України, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вони підписали спільну заяву про глобальне партнерство між країнами.
- Також 21 березня Володимир Зеленський заявив, що у травні візьме участь в саміті G7, який проходитиме в Хіросімі, що в Японії. Буде присутнім президент в онлайн форматі
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