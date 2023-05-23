Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"УПЦ МП продовжує активно працювати в Україні. Працюють вони як секта, далі продовжуючи дурманити голови українцям. Варто зазначити, що будь-яка секта становить небезпеку для суспільства. Ми ж всі чудово памʼятаємо Біле братство, яке теж на той час, як писали медіа, були створені КДБ для маніпулювання суспільством. Тому УПЦ МП черговий інструмент РФ для маніпуляції українським суспільством", - пояснив Княжицький.

Народний депутат наголосив, що діяльність УПЦ МП послаблює оборотоздатність України.

"Церква стала елементом гібридної війни Росії проти України. Церкви та монастирі УПЦ МП стали прихистком для російських агентів. Очевидно, що діяльність цієї філії московського патріархату послаблює нашу обороноздатність. Тому загроз існує дуже багато і з ними потрібно працювати", - додав він.