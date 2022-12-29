"Я не знаю такої церкви – УПЦ. Я знаю, що відповідно до діючого законодавства є український філіал російської православної церкви. Яке майбутнє в російської православної церкви? Жахливе. Бо це не церква. Це КДБістський притон, який схвалює і благословляє вбивство українців, який є отрутою для будь-якої віруючої людини", – зазначив Порошенко.

"Яке майбутнє російської православної церкви? Очевидно – пекло, бо це не церква. Бо коли її предстоятель гундяєв благословляє і хрестить вбивць для того, щоб вони більше вбивали, гвалтували, калічили українців – ви там Бога не знайдете. І не вірте, коли хтось каже, що вони відокремилися, відділилися від кіріла", – зауважує п’ятий президент.

"Я маю кілька тестів. Якщо ви відокремилися, повідомте про це православний світ. Направте всім 15-ти православним церквам, що ви більше ніякого відношення до кіріла і московської церкви не маєте", – говорить Порошенко.

"Друга позиція – припиніть грати гру кіріла. Бо кіріл сказав, що він і вся російська церква припинила православне спілкування з його всесвятістю Вселенським Патріархом. Приїдьте на Фанар і задекларуйте, що ви повертаєтеся до світового православ’я. А якщо повертаєтеся, то визнайте Томос, який виданий Вселенським Патріархом", – пояснює Порошенко.

"А потім приступіть до переговорів про єдину, соборну Православну Церкву України. Вливайтеся в неї. Я впевнений, що двері відкриті. І якщо вам дехто заважає це робити – колаборанти, сєпари, шпигуни, ті, хто утримував у себе в церквах зброю чи пропагандистську російську літературу "русского міра", гроші, які ви отримували з кремля і все інше – позбавтеся таких людей. Ось цим зараз має займатися СБУ – виявити і притягти до відповідальності, бо вони працюють на агресора, коять кримінальний злочин і зраджують державу", – пояснює Петро Порошенко.

"А решта, включаючи особливо з парафіянами – будь ласка, ласкаво просимо. Бо це кремлівські сценарії – показати, що це є атака на церкву, атака на вірних. Ні. Це атака на росію. І ніхто цю атаку припиняти не буде, бо ціна, яку заплачено нашим народом на фронті, вона вимагає справедливості. І от те, що робить зараз Україна, це повністю відповідає християнським канонам і відповідає справедливості – тій, яку Україна заслужила", – резюмує Порошенко.