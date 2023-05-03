Але раджу дочитати до кінця, бо тут на вас чекає несподіваний поворот. Так от, я знову про початок великої війни й свій помилковий прогноз із цього приводу.

Якщо пам‘ятаєте, я тривалий час вас переконував, що це не я помилився, а Путін, котрий не зумів правильно оцінити ситуацію, й тепер гірко про це жалкує. Почасти це правда, але далеко не вся.

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Головне ж — мій аналіз абсолютно не був вірним. Бо я (і всі ми) не знав того, що знав Путін. У нього все було організовано для бліцкригу, й з українського боку йому мали відкрити (і відкрили) практично всі напрямки майбутньої інвазії (крім східного, але це жодним чином на успіху операції не позначилося б).

Я (і всі ми) не знав того, що знав Путін. У нього все було організовано для бліцкригу, й з українського боку йому мали відкрити (і відкрили) практично всі напрямки майбутньої інвазії (крім східного, але це жодним чином на успіху операції не позначилося б)

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Що ж пішло не так? А це вчергове янгол прикрив Україну своїм крилом — янгол на ймення Український Народ. Точніше, не весь народ, а його пасіонарна частина ("агресивна меншість"), котра й показала світові давно не бачені зразки героїзму й самоорганізованості.

Саме тому Путін цю війну вже програв. Тільки от Україна її ще не виграла — ані на полі бою, ані всередині держави. Бо зрадники й московські агенти просто так владу не віддадуть. Запитайте хоч у Червінського.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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