Московські агенти владу не віддадуть. Запитайте у Червінського
Я повертаюся до цієї теми вже не вперше і, напевно, добряче вам набрид із нею
Але раджу дочитати до кінця, бо тут на вас чекає несподіваний поворот. Так от, я знову про початок великої війни й свій помилковий прогноз із цього приводу.
Якщо пам‘ятаєте, я тривалий час вас переконував, що це не я помилився, а Путін, котрий не зумів правильно оцінити ситуацію, й тепер гірко про це жалкує. Почасти це правда, але далеко не вся.
Читайте також: Про війну й совість
Головне ж — мій аналіз абсолютно не був вірним. Бо я (і всі ми) не знав того, що знав Путін. У нього все було організовано для бліцкригу, й з українського боку йому мали відкрити (і відкрили) практично всі напрямки майбутньої інвазії (крім східного, але це жодним чином на успіху операції не позначилося б).
Я (і всі ми) не знав того, що знав Путін. У нього все було організовано для бліцкригу, й з українського боку йому мали відкрити (і відкрили) практично всі напрямки майбутньої інвазії (крім східного, але це жодним чином на успіху операції не позначилося б)
Читайте також: Про принципову різницю між "про*балі" і саботажем
Що ж пішло не так? А це вчергове янгол прикрив Україну своїм крилом — янгол на ймення Український Народ. Точніше, не весь народ, а його пасіонарна частина ("агресивна меншість"), котра й показала світові давно не бачені зразки героїзму й самоорганізованості.
Саме тому Путін цю війну вже програв. Тільки от Україна її ще не виграла — ані на полі бою, ані всередині держави. Бо зрадники й московські агенти просто так владу не віддадуть. Запитайте хоч у Червінського.
Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.36
Купівля 37.36Продаж 37.96
-
EUR
Купівля 40.8Продаж 41.7
- Актуальне
- Важливе