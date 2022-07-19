Москва і Мінськ повинні капітулювати, інакше ракетні обстріли України продовжаться, а війська на кордонах стоятимуть, - дипломат Безсмертний
Дипломат Роман Безсмертний вважає, що країна-агресорка Російська Федерація та Білорусь повинні капітулювати, інакше ракетні обстріли території України продовжаться, а війська вздовж кордону так і стоятимуть
Політик поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Розвʼязати питання війни можна лише тоді, коли Росія та Білорусь капітулюють. Але для цього людських ресурсів української армії замало. Очевидно, що світ стоїть, а особливо конфігурація "Рамштайн", перед великим екзаменом. Треба також відповісти на питання щодо майбутнього Росії - РФ після війни, ядерна безпека і т.д.", - зазначив Безсмертний.
Дипломат додав, що навіть те, що ми вибʼємо росіян з нашої землі, проблему з Росією не розвʼяже.
"Якщо проаналізувати ситуацію, то теза, що ми повинні зігнати ворога зі своєї території, уже не розвʼязує задачі. Є декілька фронтів і один із них - україно-білоруський. Окопів немає, але війська стоять і над ними літають ракети лише в одну сторону. Хочеться запитати в усіх прибічників ідеї, що українські та союзницькі війська не повинні зайти на територію Росією: ви хочете цього самого тільки на кордоні Росія - Україна? Щоби по Україні шмаляли, а Україна мовчки не відповідала на це? Ці два фронти показують, що, на жаль, для світу часу топтатися немає", - зауважив Роман Безсмертний.
- За даними Генштабу ЗСУ з 24 лютого по 19 липня російські окупанти втратили близько 38 550 рашистів, 3 892 бойові броньовані машини, 1 691 танк і 167 крилатих ракет.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.02
Купівля 36.02Продаж 37.03
-
EUR
Купівля 36.14Продаж 37.36
- Актуальне
- Важливе