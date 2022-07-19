Політик поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Розвʼязати питання війни можна лише тоді, коли Росія та Білорусь капітулюють. Але для цього людських ресурсів української армії замало. Очевидно, що світ стоїть, а особливо конфігурація "Рамштайн", перед великим екзаменом. Треба також відповісти на питання щодо майбутнього Росії - РФ після війни, ядерна безпека і т.д.", - зазначив Безсмертний.

Дипломат додав, що навіть те, що ми вибʼємо росіян з нашої землі, проблему з Росією не розвʼяже.

"Якщо проаналізувати ситуацію, то теза, що ми повинні зігнати ворога зі своєї території, уже не розвʼязує задачі. Є декілька фронтів і один із них - україно-білоруський. Окопів немає, але війська стоять і над ними літають ракети лише в одну сторону. Хочеться запитати в усіх прибічників ідеї, що українські та союзницькі війська не повинні зайти на територію Росією: ви хочете цього самого тільки на кордоні Росія - Україна? Щоби по Україні шмаляли, а Україна мовчки не відповідала на це? Ці два фронти показують, що, на жаль, для світу часу топтатися немає", - зауважив Роман Безсмертний.

За даними Генштабу ЗСУ з 24 лютого по 19 липня російські окупанти втратили близько 38 550 рашистів, 3 892 бойові броньовані машини, 1 691 танк і 167 крилатих ракет.

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