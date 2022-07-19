Про це повідомив у фейсбуці Генштаб ЗСУ.

За час повномасштабного вторгнення армія РФ втратила:

особового складу – близько 38 550 (+100) осіб,

танків – 1 691 (+4) од,

бойових броньованих машин – 3 892 (+6) од,

артилерійських систем – 851 (+2) од,

РСЗВ – 248 (+0) од,

засоби ППО – 113 (+3) од,

літаків – 220 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3),

крилаті ракети – 167 (+1),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 767 (+14) од,

спеціальна техніка – 70 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Станом на ранок 19 липня ворог веде наступ в напрямку Григорівки. У свою чергу українські військові відбили штурм окупантів неподалік Гусарівки, Спірного, Семигір’я, Вершини, Покровського й території Вуглегірської ТЕС. А ворожа розвідка боєм в районі Уди на Харківщині повністю провалилася.

А серед військовослужбовців неслов'янських національностей, яких кидають у найризикованіші атаки на території України, зростає невдоволення діями російського командування.

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