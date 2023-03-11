Москва прагне, щоб Пекін виступав адвокатом інтересів Кремля, - Фейгін

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Напевне Китай хоче включитись у мирні переговори, хоче бути московським фронтменом? Можливо для цього Росії потрібно отримати повний контроль над Донбасом, заручившись такою підтримкою, як Пекін. Можливо Москва думає, що швидше посунеться в бік переговорів позиції Заходу, а той своєю чергою буде вмовляти Київ. Мені видається, що це логічно, це єдине пояснення. Інше питання, а що отримує в результаті цього Пекін. Добре, Пекін отримує контроль над Москвою. То він і так його має, той контроль над Москвою на потрібному рівні", - наголосив Фейгін.

Опозиціонер також додав, що Пекіну абсолютно все одно, отримує він контроль над Росією з Донбасом чи без нього.

"Чесно кажучи, Пекін так само домовлявся б із суверенною Україною щодо своїх економічних інтересів. Але претендувати на експансію реальну? Пекін не має таких можливостей ні на Донбас, ні на Крим, та й навіщо. У Пекіна і без того є всі можливості економічної експансії. Можливо, це гра, яку затіяла Москва. І вона спробує заручитись підтримкою Пекіна в цій грі. Адже сама Москва пробити мирні переговори не зможе. Вся надія, що це вдасться Пекіну, який виступатиме як адвокат інтересів Кремля", - зазначив Фейгін.