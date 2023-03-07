Голова МЗС Китаю заявив, що без переговорів РФ та України "ситуація вийде з-під контролю"
Міністр закордонних справ КНР Цінь Ган попередив, що у війні Росії проти України станеться ескалація, якщо негайно не розпочати переговори
Про це повідомляє Reuters.
За словами Цінь Гана, "конфлікт" між РФ та Україною наблизився до критичного моменту, тому сторони мають розпочати мирні переговори якнайшвидше.
"Українська "криза" підійшла до критичного моменту. Або вогонь припиниться, відновиться мир, а сторони стануть на правильний шлях політичного врегулювання, або олія буде підлита у вогонь, "криза" погіршиться, а ситуація вийде з-під контролю", — сказав Цінь Ган на щорічній пресконференції МЗС у Пекіні.
Він закликав РФ та Україну дотримуватися спокою, розумності та діалогу.
"Необхідно поважати всі законні занепокоєння відповідних сторін у сфері безпеки, таким чином досягати довгострокової безпеки в Європі", - зазначив Цінь Ган.
Міністр також додав, що війна в Україні нібито розбурхується третьою стороною.
"Криза" в Україні, здається, спричинена невидимою рукою, яка підштовхує до затягування та ескалації конфлікту", - сказав Цінь Ган.
- 24 лютого Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. Так званий мирний план складається з 12 пунктів.
- Президент США Джо Байден відкинув запропонований Китаєм "мирний план", припустивши, що його реалізація піде на користь лише Москві.
- Також на план відреагував президент України Володимир Зеленський, який заявив про бажання зустрітись із Сі Цзіньпінем.
- 27 лютого у МЗС Китаю заявили, що вітають діалог з Україною, проте уникнули конкретної відповіді про можливість зустрічі Володимира Зеленського із Сі Цзіньпінем.
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