У МЗС Китаю прокоментували намір Зеленського зустрітися із Сі Цзіньпінем
У МЗС Китаю заявили, що вітають діалог з Україною, проте уникнули конкретної відповіді про можливість зустрічі Володимира Зеленського із Сі Цзіньпінем
Про це повідомляє Reuters.
За словами представниці міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, Пекін вітатиме переговори з Україною. Водночас дипломатка уникнула конкретної відповіді про ймовірність зустрічі президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, а замість слова війна вжила формулювання "конфлікт".
"Позиція Китаю щодо кризи в Україні послідовна і дуже чітка. Суть полягає в тому, щоб закликати до миру та сприяти діалогу і політичному вирішенню кризи. Ми завжди підтримували зв'язок із залученими сторонами, включаючи Україну", - сказала Мао.
- 24 лютого Володимир Зеленський заявив про плани зустрітись із Сі Цзіньпінем.
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