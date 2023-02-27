Про це повідомляє Reuters.

За словами представниці міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, Пекін вітатиме переговори з Україною. Водночас дипломатка уникнула конкретної відповіді про ймовірність зустрічі президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, а замість слова війна вжила формулювання "конфлікт".

"Позиція Китаю щодо кризи в Україні послідовна і дуже чітка. Суть полягає в тому, щоб закликати до миру та сприяти діалогу і політичному вирішенню кризи. Ми завжди підтримували зв'язок із залученими сторонами, включаючи Україну", - сказала Мао.