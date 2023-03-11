У МЗС Канади закликали Сі Цзіньпіна до діалогу із Зеленським
Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі закликала лідера КНР Сі Цзіньпіна провести розмову із Володимиром Зеленським, якщо він насправді прагне миру в Україні
Про це пише La Presse.
За словами Жолі, якщо Китай справді хоче зіграти певну роль у припиненні бойових дій в Україні, Сі Цзіньпіну потрібно зняти слухавку та поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми закликаємо Китай забезпечити розмову Сі з Зеленським. Жодної телефонної розмови між двома президентами не було з 24 лютого 2022 року. Ми віримо, що Китай може і повинен зіграти певну роль - не просто не прийшовши на допомогу Росії", - сказала Жолі.
Вона долала, що порушила це питання під час зустрічі з китайським колегою Цінь Ганом на полях саміту міністрів закордонних справ країн G20 в Індії минулого тижня.
- 24 лютого Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України.
- 24 лютого Володимир Зеленський заявив про плани зустрітись із Сі Цзіньпінем.
- 27 лютого у МЗС Китаю заявили, що вітають діалог з Україною, проте уникнули конкретної відповіді про можливість зустрічі Володимира Зеленського із Сі Цзіньпінем.
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