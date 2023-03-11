Про це пише La Presse.

За словами Жолі, якщо Китай справді хоче зіграти певну роль у припиненні бойових дій в Україні, Сі Цзіньпіну потрібно зняти слухавку та поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми закликаємо Китай забезпечити розмову Сі з Зеленським. Жодної телефонної розмови між двома президентами не було з 24 лютого 2022 року. Ми віримо, що Китай може і повинен зіграти певну роль - не просто не прийшовши на допомогу Росії", - сказала Жолі.

Вона долала, що порушила це питання під час зустрічі з китайським колегою Цінь Ганом на полях саміту міністрів закордонних справ країн G20 в Індії минулого тижня.