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Москва в паніці: Україна отримає далекобійні ракети, - Піонтковський

11 лютого, 2023 субота
14:33
війна з Росією Герасімов путін шойгу

Політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський вважає, що росіянам потрібно створювати систему протиповітряної оборони практично з нуля

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вже з'явився перший leopard на території України. Остаточно крапку ми отримаємо в історичному дев'ятому "Рамштайні", він вже названий авіаційним. Під час перебування Зеленського в Лондоні прозвучали тези про готовність Великої Британії передати Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow. Крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow запускаються з літаків. Можливо, це будуть польські літаки Міг-29, які поляки вже кілька місяців готуються передати Україні. Останні півтора місяця йшла робота над модернізацією Міг, оснащенням їх вузлами та кріпленнями для ракет Storm Shadow. Дальність цих ракет до тисячі кілометрів. Москва в паніці", - підкреслив Піонтковський.

За словами політолога, у Москві немає сучасної протиповітряної оборони.

"Кілька оглядів на пропагандистських каналах вже було присвячено ракетам Storm Shadow. У Москви немає сучасної протиповітряної оборони, судячи з того, як легко українські "Стрижі" дістали стратегічні бомбардувальники. Москва ж не вірила у власну брехню, що їй загрожує НАТО. І ніхто серйозно не розглядав військові сценарії, за яких Москві буде загрожувати авіація супротивника, а українська армія для них не існувала. Тобто на сьогодні створювати систему протиповітряної оборони в тій же Москві їм потрібно практично з нуля", - зазначив Піонтковський.

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