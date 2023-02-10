Про це він заявив в ефірі телемарафону 10 лютого.

"Ми говоримо не лише про літаки. Ми говоримо про різні платформи. Я не хотів би готувати Росію до того, що їх чекає найближчим часом", - сказав Пристайко.

"Британія вже порахувала, що вони можуть нам передати. Вони саме так працюють", - додав він.

Дипломат заявив, що українців уже навчають керувати західними винищувачами, і наголосив, що пілоти "готуються на конкретні системи, які найближчим часом ми отримаємо".

"Коли президент Володимир Зеленський говорив про крила свободи, то всі розуміли, які саме крила він мав на увазі", — резюмував посол.