"Не хотів би готувати РФ до того, що на неї чекає": посол у Британії заявив, що українських пілотів уже навчають керувати західними літаками
Посол у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що українських льотчиків уже навчають керувати західними винищувачами, які передадуть найближчим часом
Про це він заявив в ефірі телемарафону 10 лютого.
"Ми говоримо не лише про літаки. Ми говоримо про різні платформи. Я не хотів би готувати Росію до того, що їх чекає найближчим часом", - сказав Пристайко.
"Британія вже порахувала, що вони можуть нам передати. Вони саме так працюють", - додав він.
Дипломат заявив, що українців уже навчають керувати західними винищувачами, і наголосив, що пілоти "готуються на конкретні системи, які найближчим часом ми отримаємо".
"Коли президент Володимир Зеленський говорив про крила свободи, то всі розуміли, які саме крила він мав на увазі", — резюмував посол.
- 10 лютого Нідерланди підтвердили, що Україна подала запит на постачання винищувачів F-16.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 9 лютого заявив, що його країна готова передати Україні сучасні винищувачі, але спочатку це мають зробити ті країни-члени НАТО, в кого їх більше.
- Наприкінці січня ексочільник Пентагону Марк Еспер закликав США якнайшвидше передати Україні винищувачі та далекобійні ракети.
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