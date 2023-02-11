Про це повідомила лондонська газета The Times.

"Ріші Сунак пообіцяв направити Україні більше військової допомоги після візиту президента Зеленського до Великої Британії цього тижня. Зараз тривають дискусії про те, чи повинні вони включати протикорабельні ракети Harpoon або Storm Shadows класу повітря-поверхня", - йдеться в повідомленні.

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Окрім цього, додається, що джерела в українській обороні підтвердили виданню, що Київ буде готовий використовувати ракети для удару по окупованому РФ півострову Крим після попередження Зеленського про те, що зброя великої дальності західних союзників має використовуватися для завдання ударів "вглиб окупованих територій".

Довідка

Портал Мілітарний зазначає, що Harpoon – протикорабельна ракета, розроблена McDonnell Douglas 1970-х роках. Стандартна її версія використовує активне радіолокаційне самонаведення, вона летить над поверхнею води для ухилення від зенітних засобів. Максимальна дальність застосування – 280 км.

Також зазначається, що є різні модифікації авіаційного базування: для застосування з надводних кораблів, з підводних човнів, а також для берегової оборони.

У подальших версіях можливості ракети розширені для ураження надводних і берегових цілей. Для ураження об’єктів на суші та кораблів Harpoon використовує інерційну навігацію за допомогою GPS. Бойова частина масою 227 кг забезпечує знищення широкого спектра цілей.