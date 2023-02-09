Про це пишуть BBC із посиланням на заяву Бена Воллеса.

Виступаючи на конференції в Римі, міністр оборони ствердив, що "більш реалістично і продуктивніше" передбачити надання Великобританією літаків Україні в довгостроковій перспективі для забезпечення її безпеки після закінчення війни з Росією.

Так, за його словами, Сполучене Королівство не буде негайно передавати винищувачі Україні: потенційно процес може зайняти місяці.

Бен Воллес зазначив, що замість цього Велика Британія зосереджена на використанні альтернативного забезпечення повітряної оборони України. А повітряна підтримка і підтримка рухомих військ може бути забезпечена за допомогою ракет дальнього радіуса дії та безпілотних літальних апаратів.

"Це не звичайний випадок буксирування літака до кордону. Британія знає, що потрібно Україні, і дуже рада допомогти багатьма способами, намагаючись досягти ефекту. Такого ж ефекту можна досягти, але потенційно в інший спосіб - і не витрачаючи на це місяці", - заявив міністр.