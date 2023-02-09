Міністр оборони Бен Воллес: Велика Британія не буде негайно передавати винищувачі Україні
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Сполучене Королівство не зможе негайно передати літаки Україні: це може зайняти місяці
Про це пишуть BBC із посиланням на заяву Бена Воллеса.
Виступаючи на конференції в Римі, міністр оборони ствердив, що "більш реалістично і продуктивніше" передбачити надання Великобританією літаків Україні в довгостроковій перспективі для забезпечення її безпеки після закінчення війни з Росією.
Так, за його словами, Сполучене Королівство не буде негайно передавати винищувачі Україні: потенційно процес може зайняти місяці.
Бен Воллес зазначив, що замість цього Велика Британія зосереджена на використанні альтернативного забезпечення повітряної оборони України. А повітряна підтримка і підтримка рухомих військ може бути забезпечена за допомогою ракет дальнього радіуса дії та безпілотних літальних апаратів.
"Це не звичайний випадок буксирування літака до кордону. Британія знає, що потрібно Україні, і дуже рада допомогти багатьма способами, намагаючись досягти ефекту. Такого ж ефекту можна досягти, але потенційно в інший спосіб - і не витрачаючи на це місяці", - заявив міністр.
- 8 лютого, Володимир Зеленський виступив у парламенті Великої Британії, де закликав до створення коаліції літаків та заявив, що це - "крила для свободи".
- Після цього прем'єр Британії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу дослідити, які літаки країна може передати Україні.
- 9 лютого Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном просив про постачання Україні бойової авіації.
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