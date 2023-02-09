Зеленський на зустрічі переконував Макрона та Шольца надати Україні літаки й далекобійну зброю
Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном підтвердив запит України щодо важкого озброєння та бойової авіації
Про це пише німецьке видання Bild.
Зазначається, що Володимир Зеленський переконував лідерів Франції та Німеччини на зустрічі в Парижі надати воїнам України важку зброю та бойову авіацію.
"Франція та Німеччина мають потенціал, щоб переломити ситуацію, і саме так я бачу наші сьогоднішні переговори. Що швидше ми отримаємо важке далекобійне озброєння, а наші пілоти - сучасні літаки... то швидше закінчиться російська агресія", - сказав президент України
- Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц особисто запевнили президента Володимира Зеленського у підтримці "стільки, скільки буде потрібно" після їхньої зустрічі ввечері 8 лютого.
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