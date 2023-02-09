Про це пише німецьке видання Bild.

Зазначається, що Володимир Зеленський переконував лідерів Франції та Німеччини на зустрічі в Парижі надати воїнам України важку зброю та бойову авіацію.

"Франція та Німеччина мають потенціал, щоб переломити ситуацію, і саме так я бачу наші сьогоднішні переговори. Що швидше ми отримаємо важке далекобійне озброєння, а наші пілоти - сучасні літаки... то швидше закінчиться російська агресія", - сказав президент України