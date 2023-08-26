Москву атакував безпілотник: було чутно вибухи і закрито всі аеропорти

Про подробиці атаки повідомив мер Москви Сергій Собянін.

"Сьогодні вночі силами ППО на підльоті до Москви в Істринському районі знищено безпілотник. Попередньо постраждалих та руйнувань немає", - заявив міський голова.

У міноборони РФ підтвердили атаку на Москву і збиття одного дрона. Також звинуватили у цьому Україну.

Російські телеграм-канали пишуть, що мешканці Москви, а також Одінцовського та Істринського районів області розповідають про вибухи.

У ТАСС повідомили, що московські аеропорти Внуково, Шереметьєво та Домодєдово закриті на прийом та виліт літаків. РІА Новости повідомило, що щонайменше 24 авіарейси затримано та 8 скасовано.