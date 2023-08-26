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Москву атакував безпілотник: було чутно вибухи і закрито всі аеропорти

26 серпня, 2023 субота
04:12
Війна з Росією безпілотник, дрон

У ніч на 26 серпня влада Москви повідомила про атаку безпілотником та роботу ППО, усі столичні аеропорти зупиняли роботу

Про подробиці атаки повідомив мер Москви Сергій Собянін.

"Сьогодні вночі силами ППО на підльоті до Москви в Істринському районі знищено безпілотник. Попередньо постраждалих та руйнувань немає", - заявив міський голова.

У міноборони РФ підтвердили атаку на Москву і збиття одного дрона. Також звинуватили у цьому Україну.

Російські телеграм-канали пишуть, що мешканці Москви, а також Одінцовського та Істринського районів області розповідають про вибухи.

У ТАСС повідомили, що московські аеропорти Внуково, Шереметьєво та Домодєдово закриті на прийом та виліт літаків. РІА Новости повідомило, що щонайменше 24 авіарейси затримано та 8 скасовано.

  • Нагадаємо, попередня атака безпілотників на Москву відбулася у ніч на 22 серпня. Місцева влада повідомляє про чотири безпілотники, які збила ППО. Є пошкоджені будинки та авто
ППО
безпілотник
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