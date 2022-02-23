Моя стрічка "перефарбувалася" у синьо-жовті кольори та заговорила українською, - олімпійська чемпіонка розповіла, як Україна згуртувалася перед загрозою

Про це Добринська написала у Instagram.

"За останні два дні моя стрічка "перефарбувалася" у синьо-жовті кольори та заговорила українською. У цей складний час ми знову об'єдналися, аби показати агресору та усьому світу, Україна — сучасна, сильна, вільна, безкомпромісна, не боїться ніяких погроз і буде боротися за своє, що б не сталося", - переконана Добринська.

Вона додала, що всі українці продовжуємо працювати, розвивати країну, робити її ще міцнішою.

"Я пишаюся українцями. Попри напругу та тривожність, ніхто не зачиняється вдома, ми продовжуємо працювати, розвивати країну, робити її ще міцнішою. Нещодавно завершилася Олімпіада у Пекіні. Наші спортсмени зіштовхнулися з багатьма труднощами, повернулися додому з однією медаллю. І це добре, це теж перемога! Через два роки запланована літня Олімпіада в Парижі, я впевнена, наші хлопці та дівчата докладуть максимум зусиль, аби виступити там ще краще. Україна точно гучніше залунає на міжнародній спортивній арені", - запевнила Добринська.

Вона додала, що нині важливо, щоб кожен з нас укріплював свої професійні позиції.

"Військові, економічні, культурні і, звісно, спортивні. Це найкращий прояв патріотизму. Вірю, що це наш шлях до перемоги! Вірю в Україну!", - підсумувала Добринська, яка є олімпійською чемпіонкою-2008 з легкої атлетики у семиборстві.

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