МОЗ: якщо одночасно захворіти на COVID-19 та грип - це може призвести до появи пневмонії

Про це 8 лютого під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.



"Наразі в Україні триває дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Саме тому потрібно дотримуватись всіх протиепідемічних правил, адже ризик захворіти на COVID-19, грип чи будь-які інші віруси респіраторної групи інфекцій залишається високим. Окрім того, є ризик одночасно захворіти на COVID-19, і на грип. Обидва збудники можуть призвести до появи пневмонії, дихальної недостатності та мати тривалі наслідки для вашого здоров’я", - сказав очільник МОЗ.



Ляшко додав, що за минулий тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли більше 413 тисяч людей, з яких 40% - діти віком до 17 років.



Зазначається, що також вже було виявлено випадки інфікування вірусами грипу.

Нагадаємо, що після вакцинації проти COVID-19 у людини можуть виникнути симптоми, які нагадують ознаки хвороби.

МОЗ внесло зміни до 722 наказу "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)", згідно з якими скорочено тривалість як амбулаторно-поліклінічного, так і стаціонарного лікування.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot