МОЗ: якщо одночасно захворіти на COVID-19 та грип - це може призвести до появи пневмонії
У Міністерстві охорони здоров’я заявили про ризик отримання пневмонії, якщо захворіти одночасно на COVID-19, грип чи ГРВІ
Про це 8 лютого під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
"Наразі в Україні триває дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Саме тому потрібно дотримуватись всіх протиепідемічних правил, адже ризик захворіти на COVID-19, грип чи будь-які інші віруси респіраторної групи інфекцій залишається високим. Окрім того, є ризик одночасно захворіти на COVID-19, і на грип. Обидва збудники можуть призвести до появи пневмонії, дихальної недостатності та мати тривалі наслідки для вашого здоров’я", - сказав очільник МОЗ.
Ляшко додав, що за минулий тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли більше 413 тисяч людей, з яких 40% - діти віком до 17 років.
Зазначається, що також вже було виявлено випадки інфікування вірусами грипу.
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