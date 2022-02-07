У МОЗ назвали відмінності реакції організму на вакцину та симптомів COVID-19
Після вакцинації проти COVID-19 у людини можуть виникнути симптоми, які нагадують ознаки хвороби
Про це повідомляє пресслужба МОЗ на сторінці у Facebook.
Як зазначають у Міністерстві, головний біль, слабкість, підвищення температури – це нормальна реакція на щеплення.
Однак можна сплутати реакцію на щеплення із симптомами коронавірусу. У Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC) та МОЗ пояснили, які реакції можуть бути після щеплення, і як відрізнити їх від хвороби.
Симптоми тривають кілька днів
При COVID-19: так.
Після щеплення: так, це можливо.
Симптоми можуть тривати кілька тижнів чи місяців
При COVID-19: так.
Після щеплення: ні.
Втома
При COVID-19: так.
Після щеплення: так.
Підвищення температури
При COVID-19: так.
Після щеплення: так.
Головний біль
При COVID-19: так.
Після щеплення: так.
Кашель
При COVID-19: так.
Після щеплення: ні.
Задишка
При COVID-19: так.
Після щеплення: ні.
Біль у горлі
При COVID-19: так.
Після щеплення: так.
Втрата/спотворення смаку та/або запаху
При COVID-19: так.
Після щеплення: ні.
Труднощі з концентрацією уваги
При COVID-19: так.
Після щеплення: ні.
Посилення симптомів після фізичної чи розумової активності
При COVID-19: так.
Після щеплення: ні.
У МОЗ наголошують, що симптоми COVID-19 тривають набагато довше, ніж реакція на вакцину.
Вони також можуть супроводжуватися ускладненнями:
- пневмонією;
- проблемами з нирками та/або серцем;
- запаленнями нервової системи;
- загостренням хронічних хвороб тощо.
У МОЗ додають, що захиститися від тяжкого перебігу хвороби та смерті допомагає лише вакцинація.
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