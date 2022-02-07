У МОЗ назвали відмінності реакції організму на вакцину та симптомів COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ на сторінці у Facebook.



Як зазначають у Міністерстві, головний біль, слабкість, підвищення температури – це нормальна реакція на щеплення.



Однак можна сплутати реакцію на щеплення із симптомами коронавірусу. У Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC) та МОЗ пояснили, які реакції можуть бути після щеплення, і як відрізнити їх від хвороби.



Симптоми тривають кілька днів

При COVID-19: так.

Після щеплення: так, це можливо.



Симптоми можуть тривати кілька тижнів чи місяців

При COVID-19: так.

Після щеплення: ні.



Втома

При COVID-19: так.

Після щеплення: так.



Підвищення температури

При COVID-19: так.

Після щеплення: так.



Головний біль

При COVID-19: так.

Після щеплення: так.



Кашель

При COVID-19: так.

Після щеплення: ні.



Задишка

При COVID-19: так.

Після щеплення: ні.



Біль у горлі

При COVID-19: так.

Після щеплення: так.



Втрата/спотворення смаку та/або запаху

При COVID-19: так.

Після щеплення: ні.



Труднощі з концентрацією уваги

При COVID-19: так.

Після щеплення: ні.



Посилення симптомів після фізичної чи розумової активності

При COVID-19: так.

Після щеплення: ні.



У МОЗ наголошують, що симптоми COVID-19 тривають набагато довше, ніж реакція на вакцину.



Вони також можуть супроводжуватися ускладненнями:

пневмонією;

проблемами з нирками та/або серцем;

запаленнями нервової системи;

загостренням хронічних хвороб тощо.

Проте реакція на щеплення до таких наслідків не призводить.У МОЗ додають, що захиститися від тяжкого перебігу хвороби та смерті допомагає лише вакцинація.