МОЗ: Нову партію ліків проти коронавірусу почали доставляти в українські регіони

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Міністерство охорони здоров’я розподілило в регіони лікарський засіб "БІОВЕН (Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення 10 г (10 %) по 100 мл)", - йдеться в повідомленні.

Препарат буде застосовуватись для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я.

Так, з 27 жовтня розпочалося розвезення лікарського засобу в регіони:

27 жовтня першу партію направили до Києва та Київської області;

28 жовтня ліки направлять до Волинської та Рівненської областей;

3 листопада – до решти регіонів України.

Зазначається, що загалом планується розвезти по регіонах 7 557 флаконів, що має покрити 100% потреб медзакладів.

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