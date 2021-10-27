МОЗ: Нову партію ліків проти коронавірусу почали доставляти в українські регіони
Міністерство охорони здоров’я розподілило по областях України та розпочало доставляти лікарський засіб "Біовен" для лікування коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"Міністерство охорони здоров’я розподілило в регіони лікарський засіб "БІОВЕН (Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення 10 г (10 %) по 100 мл)", - йдеться в повідомленні.
Препарат буде застосовуватись для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я.
Так, з 27 жовтня розпочалося розвезення лікарського засобу в регіони:
- 27 жовтня першу партію направили до Києва та Київської області;
- 28 жовтня ліки направлять до Волинської та Рівненської областей;
- 3 листопада – до решти регіонів України.
Зазначається, що загалом планується розвезти по регіонах 7 557 флаконів, що має покрити 100% потреб медзакладів.
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