МОЗ: Особи без громадянства та іноземці можуть зробити щеплення проти COVID-19 в Україні

Про це передає пресслужба МОЗ.

Так, особи без громадянства та іноземці можуть записатися на щеплення до найближчого пункту щеплення чи центру вакцинації онлайн або за їхніми контактними телефонами.

"Право на безоплатне щеплення, мають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, та особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, для іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, медичні послуги мають покриватись за рахунок власних коштів, коштів добровільного медичного страхування чи інших джерел, не заборонених законодавством. Сама вакцина від COVID-19 є безоплатною.

Іноземців та особи без громадянства, які тимчасово перебувають в України, на підтвердження першого щеплення отримують довідку 063/о "Карта профілактичних щеплень".

Усі іноземці та особи без громадянства, яких щепили двома дозами протиковідної вакцини в Україні, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19.

"Вони можуть отримати його в лікаря, який проводив щеплення, або, якщо вони підписали декларацію з сімейним лікарем, то цей документ можна отримати в нього", - йдеться в повідомленні.





Нагадаємо, українцям для внутрішнього використання видаватимуть "зелений" і "жовтий" сертифікати вакцинації від COVID-19.

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