МОЗ отримало 38 тонн ліків й 22 "швидкі" як гуманітарну допомогу

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Зазначається, протягом тижня отримано від різних донорів та благодійних організацій 22 автомобілі швидкої допомоги, кисневу станцію, промисловий генератор, 15 електрогенераторів, 10 тонн препаратів групи інсулінів, 28 тонн противірусних засобів прямої дії.

Крім того, надійшло 150 захисних шоломів, 735 бронежилетів, 3680 тактичних аптечок, 2500 турнікетів, 900 гемостатичних бинтів, 4300 термоковдр, 22,5 т засобів індивідуального захисту, 3,5 тонни реагентів для лабораторних досліджень, тонна дезінфекційних засобів, 20 тис. швидких тестів на антиген SARS-COV-2, 840 тис. бактерицидних таблеток для очищення води, 50 портативних наборів для перевірки якості води.

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