МОЗ планує перевіряти на достовірність довідки про щеплення у вчителів
Міністерство охорони здоров’я буде перевіряти на достовірність документи про щеплення чи протипокази до вакцинації, які надають працівники шкіл
Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в онлайн-інтерв’ю 9 вересня.
За словами санлікаря, по кожній школі зібрана додаткова інформація, стосовно кількості персоналу та працівників, які вже вакцинувалися проти COVID-19.
При цьому керівництво МОЗ співпрацює з представниками Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки стосовно перевірок документів, які надають працівники навчальних закладів.
"Безумовно, ми отримуємо, формально і неформально, довідки про медичні протипокази, а інколи навіть підроблені довідки, які пред’являються в закладах освіти. І в нас налагоджена співпраця з МВС і СБУ, щоби не лише перевіряти ці довідки, а фіксувати, що ці довідки є підробленими, і з’ясовувати, де вони були придбані", - сказав Ігор Кузін.
Наразі за створення та розповсюдження підроблених документів, які стосуються санітарних обмежень чи протидії захворюванням, в Україні встановлена кримінальна відповідальність (стаття 325 Кримінального кодексу).
Кузін додав, що подвійна верифікація даних була зроблена на рівні кожного закладу загальної середньої освіти, а інформацію будуть оновлювати щотижнево.
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