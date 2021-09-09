МОЗ планує перевіряти на достовірність довідки про щеплення у вчителів

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в онлайн-інтерв’ю 9 вересня.



За словами санлікаря, по кожній школі зібрана додаткова інформація, стосовно кількості персоналу та працівників, які вже вакцинувалися проти COVID-19.



При цьому керівництво МОЗ співпрацює з представниками Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки стосовно перевірок документів, які надають працівники навчальних закладів.



"Безумовно, ми отримуємо, формально і неформально, довідки про медичні протипокази, а інколи навіть підроблені довідки, які пред’являються в закладах освіти. І в нас налагоджена співпраця з МВС і СБУ, щоби не лише перевіряти ці довідки, а фіксувати, що ці довідки є підробленими, і з’ясовувати, де вони були придбані", - сказав Ігор Кузін.



Наразі за створення та розповсюдження підроблених документів, які стосуються санітарних обмежень чи протидії захворюванням, в Україні встановлена кримінальна відповідальність (стаття 325 Кримінального кодексу).



Кузін додав, що подвійна верифікація даних була зроблена на рівні кожного закладу загальної середньої освіти, а інформацію будуть оновлювати щотижнево.

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