МОЗ планує витратити на COVID-вакцини майже 8 млрд грн до 2024 року, - StateWatch

Про це повідомляє громадська організація StateWatch.



Згідно з повідомленням, протягом наступних трьох років МОЗ планує витратити 7,8 млрд грн з держбюджету на закупівлі вакцини від COVID-19.



Зазначається, що міністерство пропонує витрачати по 2,6 млрд грн щорічно протягом 2022-2024 років у рамках загального фонду державного бюжету. Так, щороку планується за бюджетні кошти вакцинувати 4,4 млн осіб, або близько 13% дорослого населення. За три роки планується закупити 26,4 млн доз вакцини від COVID-19.



У StateWatch зазначили, що уряд має переглянути власну комунікаційну кампанію щодо поширення щеплення та адаптувати її під різні верстви населення незалежно від віку.



В організації також нагадали, що цього року уряд витрачав кошти а закупівлю вакцин з бюджету самостійно, а також отримав кілька партій від міжнародних партнерів.



На сьогодні в Україні від COVID-19 повністю вакциновано 5,4 млн осіб, або 16% усього дорослого населення.

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